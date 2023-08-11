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珍稀瀕危植物「雷公屁」常被踩 屏東新埤鄉復育地用這招防

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台灣特有種疣柄魔芋（俗稱「雷公屁」）早年各地可見，因臭的特性被鏟除，成為瀕危植物。圖／建功社區提供
台灣特有種疣柄魔芋（俗稱「雷公屁」）早年各地可見，因臭的特性被鏟除，成為瀕危植物。圖／建功社區提供

台灣特有種疣柄魔芋（俗稱「雷公屁」）早年各地可見，因臭的特性被鏟除，成為瀕危植物，屏東縣新埤鄉建功村長孔德成4年前啟動復育計畫，在林業署屏東分署支持下，已在附近禁山保安林成功復育數百棵，因可辨識程度不一，監測人員和遊客常不經意地踩踏，屏東分署今天偕手社區居民在打造安全賞芋步道，保護魔芋的生長空間。

疣柄魔芋屬於天南星科，在葉柄上有粗糙顏色暗沉的疣狀物，花朵直徑可達30至40公分，也是全台最大花朵，4至5月梅雨季是開花季，花色美麗，因會散發陣陣惡臭味，吸引蒼蠅前來傳授花粉，故又稱「雷公屁」，早年野外常見，因顏色暗沉且在花季飄出臭味，被視為嫌惡植物遭鏟除，野外罕見，現是瀕危的珍貴稀有物種。

建功村長孔德成因小時候常在新埤鄉野外看見，因平時花朵顏色暗沉，還在春天梅雨季飄散臭味，被農民當成野草剷除，在野外漸漸銷聲匿跡，他和社區理事長謝秋郎啟動復育計畫，在自家檳榔園種植300棵，也與村民在禁山保安林的親水公園復育，新埤數位機會中心透過數位應用記錄復育和生長過程，由網路力量喚起大眾重視瀕危植物復育。

林業署屏東分署說，由於魔芋生長狀況及可辨識程度不一，為避免在復育區行走時不經意踩踏及考量林區內行走安全性，依社區建議規畫安全步道，全區步道以M字形呈現，今天偕手居民運用圓形木柱做為立樁素材，再藉由粗繩串聯各根木柱，以勾勒與魔芋共處的步道路線，形成簡易的屏障，讓民眾可依動線行走，以保護野生魔芋生長空間。

屏東縣新埤鄉建功村在附近禁山保安林成功復育數百棵疣柄魔芋，因可辨識程度不一，易遭踩踏，屏東分署今天偕手社區居民在打造賞芋步道，保護魔芋的生長空間。圖／建功社區提供
屏東縣新埤鄉建功村在附近禁山保安林成功復育數百棵疣柄魔芋，因可辨識程度不一，易遭踩踏，屏東分署今天偕手社區居民在打造賞芋步道，保護魔芋的生長空間。圖／建功社區提供
屏東縣新埤鄉建功村在附近禁山保安林成功復育數百棵疣柄魔芋，因可辨識程度不一，易遭踩踏，屏東分署今天偕手社區居民在打造賞芋步道，保護魔芋的生長空間。圖／建功社區提供
屏東縣新埤鄉建功村在附近禁山保安林成功復育數百棵疣柄魔芋，因可辨識程度不一，易遭踩踏，屏東分署今天偕手社區居民在打造賞芋步道，保護魔芋的生長空間。圖／建功社區提供
屏東縣新埤鄉建功村在附近禁山保安林成功復育數百棵疣柄魔芋，因可辨識程度不一，易遭踩踏，屏東分署今天偕手社區居民在打造賞芋步道，保護魔芋的生長空間。圖／建功社區提供
屏東縣新埤鄉建功村在附近禁山保安林成功復育數百棵疣柄魔芋，因可辨識程度不一，易遭踩踏，屏東分署今天偕手社區居民在打造賞芋步道，保護魔芋的生長空間。圖／建功社區提供

屏東縣 梅雨 農民

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