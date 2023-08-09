高雄桃源災區斷橋復興3里學子備好行李 暑輔再遇豪雨就住校

台20線明霸克露橋鋼便橋4日遭沖刷受損，造成桃源區復興、拉芙蘭、梅山3里成孤島，今天鋼便橋開放居民戒護步行通過。桃源國中校長陳世明表示，原本14日開始的輔導課延至21日開始，為防山區再有豪雨影響孩子受教，已請這3里學生備好行李，有需要時就先住校，盼中央能協助將安置的組合屋改建成安全的住所。

卡努颱風引進強烈西南氣流，4日上午豪大雨影響玉穗溪上游誘發邊坡崩塌，大規模土石流及巨石掉落，導致台20線明霸克露橋鋼便橋防撞樁沖毀道路中斷。

高市原民會指出，今天桃源區高中里、桃源里、復興里、拉芙蘭里、梅山里天氣較穩定，明霸克露橋鋼便橋開放居民戒護步行通過。公路總局指河床涵管便道視天候及溪底狀況許可，12日搶建完成為目標；鋼便橋修復以9月30日搶修完成為目標。

陳世明表示，明霸克露橋狀況影響復興、拉芙蘭、梅山3里通往學校的交通，學校原本14日要進行開學前的輔導課，現在決定延後一周至21日才開始。昨天到明霸克露斷橋附近路段察看，路況不是很好，接送的校車也不好走。

桃源國中目前有54名學生，其中有近20人住在復興、拉芙蘭、梅山3里。陳世明說，兩年多前明霸克露橋斷時也發生這樣的情形，當時為了學生不中斷受教，將這3里的孩子全部先接到學校住宿。但這些組合屋是當年八八風災後保留下的，屋況已不是很好，學校最近還幫忙補漏，學校希望為學生向中央爭取興建安全的住宿環境，以因應災難路斷時，維護學生受教權。