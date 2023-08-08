大象龜閒晃屏東街頭遇貨車險遭碾斃 駕駛及時剎車保命

屏東市一隻重約7公斤的蘇卡達象龜，日前從邱姓飼主眼皮底下溜走，在馬路上吹風逛大街，險遭貨車輾壓，所幸被司機收留，將走失象龜帶至警局。邱男見龜驚喜感動，頻頻感謝熱心市民和警員的幫忙。

邱男與家人日前神情緊張到警局報案，稱飼養的蘇卡達象龜離家出走，至今未歸，於家附近都找不到。他表示，2個月前有人送他1隻年約4、5歲蘇卡達象龜，體重約7、8公斤，當天疑似趁家人開門進出之際自行離家，在附近來回尋找皆未發現，心裡十分焦急。

警方獲報，派2名警員前往附近查找，並詢問鄰居是否看到象龜身影，同時調閱附近監視器畫面，發現牠在離家不到50公尺處大馬路上吹風，還差點被貨車撞到。