莫拉克滅村14年 日光小林合作社開幕

14年前的農曆6月19日莫拉克颱風，造成高雄甲仙小林村474人遭土石流掩埋慘劇，災後部分小林村人移居杉林，在日光小林社區重新生活，部分居民昨重回小林村紀念公祠祭拜及追思。此外，今年居民標下大武壠產銷館籌畫社區合作社，販售在地農特產品，並選在昨天農曆6月19日開幕，日光小林社區發展協會總幹事王民亮說，小林村民以前受別人照顧，現在想自己照顧自己。

王民亮表示，14年前莫拉克風災高雄縣甲仙鄉小林村慘遭土石流掩埋滅村，村內474人遭到活埋，僅50多人逃出，存活村民與返鄉村民被迫遷村，在3個社區重啟生活，其中，日光小林社區有120多戶，但常住居民僅120多人，大多數年輕人仍離鄉背井在外地工作。

14年前離家重建的日光小林，永遠無法忘記自己來自「小林村」，經過14年努力，日光小林社區在今年5月標下當地唯一合法營業用地「大武壠產銷館」，開始籌畫社區合作社及場館整建，並選在昨天農曆6月19日，即是14年前莫拉克風災發生的日子開幕。

王民亮表示，小林村民以前受別人照顧，「現在想自己照顧自己」，成立合作社可增加就業機會，讓年輕人返鄉照顧長輩、小孩，減少人口外移，大武壠產銷館初期以販售當地農特產品為主，如以薑黃為原料的「黃金香腸」，或其他薑黃製品等。

日光小林社區居民昨天回去小林村紀念公祠祭拜，居民說「這一天很重要，非回來看看不可」，想看著故鄉與逝去家人說說話，「我們雖與悲傷同在，但也相信希望總會到來」。