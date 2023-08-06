聽新聞
test
0:00 / 0:00

莫拉克滅村14年 日光小林合作社開幕

聯合報／ 記者徐白櫻王勇超／高雄報導

14年前的農曆6月19日莫拉克颱風，造成高雄甲仙小林村474人遭土石流掩埋慘劇，災後部分小林村人移居杉林，在日光小林社區重新生活，部分居民昨重回小林村紀念公祠祭拜及追思。此外，今年居民標下大武壠產銷館籌畫社區合作社，販售在地農特產品，並選在昨天農曆6月19日開幕，日光小林社區發展協會總幹事王民亮說，小林村民以前受別人照顧，現在想自己照顧自己。

王民亮表示，14年前莫拉克風災高雄縣甲仙鄉小林村慘遭土石流掩埋滅村，村內474人遭到活埋，僅50多人逃出，存活村民與返鄉村民被迫遷村，在3個社區重啟生活，其中，日光小林社區有120多戶，但常住居民僅120多人，大多數年輕人仍離鄉背井在外地工作。

14年前離家重建的日光小林，永遠無法忘記自己來自「小林村」，經過14年努力，日光小林社區在今年5月標下當地唯一合法營業用地「大武壠產銷館」，開始籌畫社區合作社及場館整建，並選在昨天農曆6月19日，即是14年前莫拉克風災發生的日子開幕。

王民亮表示，小林村民以前受別人照顧，「現在想自己照顧自己」，成立合作社可增加就業機會，讓年輕人返鄉照顧長輩、小孩，減少人口外移，大武壠產銷館初期以販售當地農特產品為主，如以薑黃為原料的「黃金香腸」，或其他薑黃製品等。

日光小林社區居民昨天回去小林村紀念公祠祭拜，居民說「這一天很重要，非回來看看不可」，想看著故鄉與逝去家人說說話，「我們雖與悲傷同在，但也相信希望總會到來」。

小林村 土石流

延伸閱讀

莫拉克風災14年！日光小林社區合作社今開幕 「村民自己照顧自己」

台東人的回憶！南迴台汽大武站將拆除走入歷史

延宕1年多、3度延後啟用 林口兒童圖書館8月16日終於開幕

杜蘇芮颱風釀土石流…轟的一聲巨響 台東屋主驚：廚房不見了

相關新聞

登太武山受困獲救 捐10萬買設備

近年金門太武山的登山客受困件數攀升，金門縣消防局第二大隊指出，近2、3年案件累計9件，因疫情後踏青風潮起，多前往祕境，屬...

新堀江商圈 分隔島阻礙輪椅族

高雄新堀江是高雄著名商圈，商圈前道路分隔島20年來阻礙輪椅族、嬰兒車通行引發關切，議員建議後順利去除打通，但另存在路面標...

莫拉克滅村14年 日光小林合作社開幕

14年前的農曆6月19日莫拉克颱風，造成高雄甲仙小林村474人遭土石流掩埋慘劇，災後部分小林村人移居杉林，在日光小林社區...

三輪機車偏鄉送藥 藥師獲模範父親

父親節將至，屏東市公所昨表揚63位模範父親。自幼罹患小兒麻痺的59歲藥師鄭仲智，有感於弱勢族群取藥不便，從7年前成為「行...

港都珍郵展 收藏家顏博政分享世界首枚郵票「黑便士」

中華郵政高雄郵局與SOGO百貨高雄店共同舉辦「悠郵港都 封片珍郵特展」，邀請在地收藏家顏博政將他40多年來用心珍藏的古早...

雨炸南橫3里498人成孤島 預計下周搶通便道通行

受卡努颱風外圍環流影響，高雄桃源、茂林及那瑪夏區，24小時內累積雨量超過230毫米，桃源區甚至突破300毫米，導致溪水暴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦