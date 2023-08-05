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仍在土石流黃色警戒 高雄桃源、那瑪夏明天續停班停課

仍在土石流黃色警戒 高雄桃源、那瑪夏明天續停班課

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄山區仍受大雨威脅，高雄市長陳其邁今午上山勘災，晚間宣布桃源及那瑪夏明天持續停班停課。記者王昭月／翻攝
高雄山區仍受大雨威脅，高雄市長陳其邁今午上山勘災，晚間宣布桃源及那瑪夏明天持續停班停課。記者王昭月／翻攝

高雄山區持續豪大雨，根據中央氣象局及水土保持署資訊，明天高雄市山區預估雨量未達停班停課標準，但桃源區與那瑪夏區仍列為土石流黃色警戒區，為維護山區民眾安全，高市府晚間宣布桃源區與那瑪夏區2個行政區，明天停班停課。

高雄山區大雨持續致災，桃源區玉穗溪水暴漲，明霸克露橋鋼便橋沖斷，高雄市長陳其邁今午上山勘災，強調若是緊急，將啟動流籠運輸或聯繫空勤總隊派直升機協助。

陳其邁表示，桃源區復興、拉芙蘭及梅山等3里交通暫無法通行，區公所已讓保全戶撤至收容中心，並備好14天物資，其中「撒拉阿塢橋」因荖濃溪水位仍高，公路總局實施預防性封閉。

由於因為大雨下不停，水土保持署警戒預報單中，高雄土石流紅色警戒有13條都在桃源區，黃色警戒21條，含桃源區3條、那瑪夏區14條、六龜區4條。所幸目前3山地區19里實保全戶共計1410人，目前都安全無虞。

陳其邁今午也到桃源里收容中心關心民眾撤離狀況，並向行政院長陳建仁報告山區狀況，據統計，桃源區24小時內降雨達330毫米，茂林區、那瑪夏區24小時內降雨量也超過230毫米。

那瑪夏 停班停課 陳其邁 明霸克露橋 土石流

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