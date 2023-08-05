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莫拉克風災14年！日光小林社區合作社今開幕 「村民自己照顧自己」

聯合報／ 記者徐白櫻王勇超／高雄即時報導
大武壠產銷館在今天農曆6月19日隆重開幕。圖／翻攝自日光小林社區發展協會臉書
大武壠產銷館在今天農曆6月19日隆重開幕。圖／翻攝自日光小林社區發展協會臉書

14年前的農曆6月19日莫拉克颱風襲台，造成高雄縣甲仙鄉小林村土石流掩埋的慘劇，災後部份小林村人移居杉林，在日光小林社區重新勇敢生活，今年居民標下大武壠產銷館，籌畫社區合作社，以漁獵意象展示在地農特產品，並今天農曆6月19日隆重開幕。日光小林社區發展協會總幹事王民亮說，小林的村民以前受到別人照顧，現在想要自己照顧自己。

王民亮表示，14年前莫拉克風災高雄縣甲仙鄉小林村（今高雄市甲仙區小林里）慘遭土石流掩埋滅村，村內474人遭到活埋，僅50多人逃出，存活下來村民與返鄉的村民被迫遷村，在3個社區重啟生活，其中日光小林社區有120多戶人家，但常住的居民僅120多人，大部分的年輕人仍離鄉背井在外地工作。

王民亮說，14年前離家重建的日光小林，永遠無法忘記自己是來自「小林村」，經過14年的努力，日光小林社區終於在今年5月標下當地唯一合法營業用地「大武壠產銷館」，開始籌畫社區合作社以及場館的整建，並選在今天農曆6月19日、14年前莫拉克風災發生的日子開幕。

王民亮表示，小林的村民以前受到別人照顧，「現在想要自己照顧自己！」成立合作社可以增加就業機會，讓年輕人返鄉照顧長輩、小孩，減少人口外移，大武壠產銷館初期以販售當地的農特產品為主，尤其會主打薑黃為原料的「黃金香腸」，其他如薑黃製品、梅類製品也會販售。

日光小林社區居民說，今天是農曆6月19日，看著雨勢變小了，最後還是決定要回去紀念公祠祭拜與追思，雖然可能還會有間接性大雨，「但這件事還是非做不可，因為這一天很重要！」可以靜靜看著故鄉與家人說說話，「悲傷我們與你同在，我們也相信希望總會到來！」

日光小林社區的居民以漁獵意象，裝飾大武壠產銷館。圖／翻攝自日光小林社區發展協會臉書
日光小林社區的居民以漁獵意象，裝飾大武壠產銷館。圖／翻攝自日光小林社區發展協會臉書
日光小林社區今年5月標下大武壠產銷館後，居民就開始籌畫社區合作社以及場館的整建。圖／翻攝自日光小林社區發展協會臉書
日光小林社區今年5月標下大武壠產銷館後，居民就開始籌畫社區合作社以及場館的整建。圖／翻攝自日光小林社區發展協會臉書

小林村 土石流

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