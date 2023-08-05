莫拉克風災14年！日光小林社區合作社今開幕 「村民自己照顧自己」

14年前的農曆6月19日莫拉克颱風襲台，造成高雄縣甲仙鄉小林村被土石流掩埋的慘劇，災後部份小林村人移居杉林，在日光小林社區重新勇敢生活，今年居民標下大武壠產銷館，籌畫社區合作社，以漁獵意象展示在地農特產品，並今天農曆6月19日隆重開幕。日光小林社區發展協會總幹事王民亮說，小林的村民以前受到別人照顧，現在想要自己照顧自己。

王民亮表示，14年前莫拉克風災高雄縣甲仙鄉小林村（今高雄市甲仙區小林里）慘遭土石流掩埋滅村，村內474人遭到活埋，僅50多人逃出，存活下來村民與返鄉的村民被迫遷村，在3個社區重啟生活，其中日光小林社區有120多戶人家，但常住的居民僅120多人，大部分的年輕人仍離鄉背井在外地工作。

王民亮說，14年前離家重建的日光小林，永遠無法忘記自己是來自「小林村」，經過14年的努力，日光小林社區終於在今年5月標下當地唯一合法營業用地「大武壠產銷館」，開始籌畫社區合作社以及場館的整建，並選在今天農曆6月19日、14年前莫拉克風災發生的日子開幕。

王民亮表示，小林的村民以前受到別人照顧，「現在想要自己照顧自己！」成立合作社可以增加就業機會，讓年輕人返鄉照顧長輩、小孩，減少人口外移，大武壠產銷館初期以販售當地的農特產品為主，尤其會主打薑黃為原料的「黃金香腸」，其他如薑黃製品、梅類製品也會販售。