高雄桃源區土石流紅色警戒 市府強制撤離55人

受卡努颱風影響，截至今天中午，高雄桃源、那瑪夏及六龜3區共發布6條土石流紅色警戒、59條土石流黃色警戒，市府於桃源區強制撤離55人。3區洗腎病患及孕婦也實施預防性撤離。

農業部農村發展及水土保持署今天中午發布桃源區有6條土石流紅色警戒，另外桃源區、那瑪夏區、六龜區有59條土石流黃色警戒；六龜區還有一處大規模崩塌黃色警戒。高市府昨晚於水情中心成立應變中心三級開設。

副市長林欽榮今天上午前往水情中心聽取報告，並與六龜區、桃源區、那瑪夏區、茂林區及甲仙區等區長視訊連線，了解當地狀況。

民政局指出，截至下午1時，那瑪夏區及六龜區實施勸告撤離976人；桃源區因發布土石流紅色警戒，實施避難勸告373人及強制撤離55人。3區洗腎病患90人及孕婦5人也實施預防性撤離。

林欽榮指示水利局、民政局、原民會及各區公所務必定時更新警戒發佈情形，一旦由黃色轉變為紅色警戒，需立即通報該區公所，依照土石流警戒通報及疏散撤離工作標準作業流程，應迅速在2小時內完成住民保全戶撤離。

水利局表示，截至今天上午11時30分，高雄市最大24小時累積雨量為桃源區274毫米，茂林區最大為214毫米，那瑪夏區最大為189毫米，六龜及甲仙在100毫米以下。

高雄市原民會表示，目前南橫公路明霸克露橋封閉，桃源區勤和里以上交通無法通行，原民會持續與當地保持聯繫，各里都有預備14天物資，若有緊急需求，會視情況運用流籠。

此外，台電鳳山區營業處報告指出，今天凌晨2時33分，六龜區南橫路、頂濃路、中正路，及桃源區高中里、美蘭段、桃源段、勤和段、南進巷、北進巷、復興段、梅蘭村、梅山里、復興里等一帶共2563戶停電，清晨5時22分恢復供電。

台電鳳山區營業處表示，事故主因為強風豪雨致樹竹碰觸導致荖濃146電桿礙子破裂，台電人員冒雨徒步爬桿搶修，更換破裂礙子後全線復電。