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高雄山區發布土石流警戒 注意卡努颱風外圍環流降雨

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄61條溪流發布土石流黃色警戒，市府啟動勸離山區1410位土石流潛勢區保全戶。圖／翻攝自國家防災科技中心網站
高雄61條溪流發布土石流黃色警戒，市府啟動勸離山區1410位土石流潛勢區保全戶。圖／翻攝自國家防災科技中心網站

卡努颱風今明兩天最接近台灣，雖然對高雄沒有造成直接影響，但因外圍環流恐帶來強降雨，水土保持署發布高雄桃源、六龜、那瑪夏行政區土石流黃色警戒，高雄市府下午開設三級應變中心，勸離山區1410位土石流潛勢區保全戶。

根據中央氣象局預報資料，高雄山區受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，部分地區時雨量可達200毫米山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。水保署則針對桃源、六龜、那瑪夏區共61條溪流發布土石流黃色警戒。

高雄市府表示，今天下午4點起，因應卡努颱風外圍環流可能帶來的強降雨，開設三級防災應變中心，同時啟動土石流潛勢區保全戶盤點，若雨量大於該地區的土石流警戒基準值時，水保局即針對該地區的土石流潛勢溪流發布「黃色警戒」進行疏散避難勸告；若發布「紅色警戒」，則啟動強制撤離並作適當安置。

民政局說明，那瑪夏區、六龜區實施勸告撤離982人，因桃源區入夜可能發布土石流紅色警戒，已實施預防性撤離428人，另三區特殊病患包含洗腎患者、孕婦共98人亦實施預防性撤離。

土石流 卡努颱風 六龜

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