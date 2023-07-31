杜蘇芮災情慘！澎湖海淡廠取水口異常、船筏沉沒、養殖場受損

杜蘇芮颱風造成澎湖各地災情不斷，馬公海淡廠取水口異常，影響供水，外垵漁港所艘船筏沉沒，二崁天和養殖場受損嚴重。澎湖縣長陳光復今天到烏崁海淡廠、外垵漁港及二崁勘災，指示農漁局研擬專案協助申請補助。

陳光復表示，馬公第二海淡廠受颱風影響，海水取水設施異常無法產水，採臨時減壓供水，對於管線末端或地勢較高用戶，以水車支援供水，並協調設置臨時取水站供水。

自來水第七區管理處長邱憲龍表示，目前已派遣潛水夫至附近取水處海域檢測抓漏，第一海淡廠機組每日產能3500噸、加上備用機組3000噸，再調度水庫支援3500噸。目前澎湖全區已供水正常。

外垵漁港14艘船筏不堪大浪衝擊而受損、沈沒，港邊整排木製廊道遮篷毀壞，竹灣村10戶民宅淹水，滿目瘡痍。陳光復指出，颱風造成鄉親財產損失，他感同身受，縣府會全力協助漁民依農業天然災害救助辦法規定申請補助。

陳光復今天搭平台船出海，勘察箱網養殖災損情形。業者表示，颱風汹湧大浪使得箱網被擠壓、破壞，許多養殖魚流出，養殖牡蠣也全毀，海面上飄浮著許多死魚，損失估計數千萬元以上。陳光復指示農漁局，研究以專案方式協助養殖戶，向中央建議辦理救助或及低利貸款，度過難關。