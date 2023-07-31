杜蘇芮重創澎湖海淡廠取水管 水公司請海事人員潛水查狀況

杜蘇芮這次來襲，挾帶的豐沛雨量讓澎湖3座水庫灌飽飽，卻也破壞自來水公司海水淡化廠海底取水管，導致供水缺口一度達3000噸，台水公司另啟用另出取水口應急，解決供水不足問題，今更進一步請海事人員潛水了解海淡廠取水管損壞情形，修護期程尚無法預期。

杜蘇芮颱風日前由台灣本島南部掃過澎湖，造成招牌、路樹散落，國軍動用大批兵力投入救災，但供應澎湖用水的「海水淡化廠」海底取水管疑在颱風中損壞，尚待修護。

受杜蘇芮颱風影響，位在澎湖馬公市烏崁地區的第二海水淡化廠海水設施異常，造成海水取水站水位過低，無法取水，台水公司第七區管理虎第一時間先找臨時取水站調度替補，一開始仍有3000噸供水缺口，因此採取減壓供水方式因應，也備水車送水，至昨天為止，已暫時補助供水缺口，開始復水。

由於暑假期間正值澎湖旅遊旺季，萬一缺水非同小可，縣長陳光復今早即前往海淡廠視察，立委楊曜也介入協調關切。澎湖縣長陳光復表示，海淡廠2期進水設施異常排除前，縣府致力降低供水不足問題，除現有海淡擴充3500噸，備援3000噸管線也已設置完成，加上水庫3500噸，共計1萬噸，緩解供水降壓問題。另協調水公司設置臨時取水站供民眾取水，也調派澎防部派出水車支援。

台灣自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，臨時取水緊急工程昨已完成，這次主要是颱風橫掃，風浪過大，造成海淡廠東側的海底取水設備異常，無法進水，今早已請海事人員潛到海裡檢視，會看受損狀況再評估修護方式。至於3000噸的用水缺口，是依澎湖縣最用水量推估，目前不致影響觀光旺季的用水需求。