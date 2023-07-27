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2年流標6次 通往德文唯一道路屏31線坍塌修復終完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
通往屏東縣三地門鄉德文部落屏31線前年8月因為豪雨造成道路坍塌，歷時2年，6次流標，工程終於在今年7月完工。圖／屏縣三地門鄉公所提供
通往屏東縣三地門鄉德文部落屏31線前年8月因為豪雨造成道路坍塌，歷時2年，6次流標，工程終於在今年7月完工。圖／屏縣三地門鄉公所提供

通往屏東縣三地門鄉德文村唯一道路屏31線前年8月因大雨道路坍方，塌陷落差超過100公分，災害復建工程歷經6次流標，終於在去年發包，並克服邊坡滑動的工程難度，終於在本月完工，族人相當期待，三地門鄉長曾有欽說，鋪上柏油路，讓回家的路變得順暢又好走。

屏東縣三地門鄉德文村是大眾熟悉的德文部落，以德文咖啡聞名，德文部落有德文巷、上北巴巷、下北巴巷與相助相部落，八八風災後有36戶遷居到山下長治百合永久屋，山上常住約160多戶，各部落依山勢闢建，4個部落以排灣族為主，相助相居民以魯凱族為主。

前年8月7日豪雨讓通往德文部落唯一道路屏31線坍塌，落差超過一米，邊坡下滑，居民憂心回家的路安全性，屏31線全長7公里。縣府工務處指出，前年7、8月豪雨導屏31線路面及邊坡滑動沉陷，同年8月底提報災修工程，10月審議經費4212萬元，之後辦理6次招標作業都流標，主因歷經鋼筋、混凝土等材料物價波動劇烈、缺工問題等。縣府3次重新檢討經費，增加自籌經費1265萬調高工程費5486萬，在去年年7月21日決標、8月12開工。

工務處表示，德文村除平日族人通行外，也是觀光勝地，施工中道路影響進出，工區開放通行時間短暫，10分鐘一次，以致工程機具施工受阻延宕，縣府配合辦理放寬道路封閉與開放時間，讓工程進度與觀光便利達到平衡，維護遊客安全，修復工程終於在今年7月完工，帶來平坦、安全及美觀的用路環境。

三地門鄉長曾有欽說，通往德文與大社唯一的路屏31線在前年的豪雨重創，擋土牆倒塌、道路變形、路基滑動，嚴重損壞，近期工程收尾重新鋪上柏油路面，讓回家的路變得順暢又好走。

通往屏東縣三地門鄉德文部落屏31線前年8月因為豪雨造成道路坍塌，高低落差100公分，歷時2年，6次流標，工程終於在今年7月完工。圖／本報資料照
通往屏東縣三地門鄉德文部落屏31線前年8月因為豪雨造成道路坍塌，高低落差100公分，歷時2年，6次流標，工程終於在今年7月完工。圖／本報資料照
通往屏東縣三地門鄉德文部落屏31線前年8月因為豪雨造成道路坍塌，歷時2年，6次流標，工程終於在今年7月完工。圖／本報資料照
通往屏東縣三地門鄉德文部落屏31線前年8月因為豪雨造成道路坍塌，歷時2年，6次流標，工程終於在今年7月完工。圖／本報資料照

屏東縣 豪雨 鄉長 八八風災

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