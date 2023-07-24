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杜蘇芮來勢洶洶澎湖防災 陳光復：做好防颱莫掉輕心

中央社／ 澎湖縣24日電

根據氣象局預報颱風杜蘇芮移動路徑，對澎湖威脅勢將加劇；澎湖縣陳光復今天下令各局處務必做好防颱整備，同時提醒民眾嚴加防範，千萬別掉以輕心。

陳光復表示，依據各國預測路徑顯示，這次颱風杜蘇芮逼近澎湖機率很高，提醒民眾隨時注意颱風動態，並利用這2天進行防颱準備，希望這次颱風只帶來雨量紓緩水情，不要造成傷害。

澎湖今天還是艷陽高照，天氣仍現攝氏32度高溫，海面上可見陣陣長浪，澎湖島內交通仍維持正常，不過，航行高馬航線台華輪25日上午停航，南海之星25和26日延航高雄，也宣布停航，嘉義布袋航線則26及27日停航。

陳光復指出，縣府嚴密監控颱風動態，並針對各項防颱工作，諸如縣內易積淹水地區清淤、港區漁船安全、漁工安置，以及易傾倒路樹、鷹架、鐵皮屋、廣告招牌、號誌燈桿的強化固定，派員加強巡查、宣導、勸導，並提前完成人力及物資調度等各項防災整備。

陳光復表示，民眾如有發現號誌、招牌、懸掛物等有掉落疑慮，請民眾進線1999進行通報。

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