旅宿業2025禁止一次性備品…高雄業者超前部署 國泰飯店7月提早執行

因應國際減塑趨勢，環保署公告2025年起，旅宿業者不得提供一次性備品。高雄目前約有500家旅宿業者，其中109家已獲環保旅店認證，業者表示，會依政府指引，達成永續旅遊目標。

根據環保署公告，原訂今年7月起，旅宿業者不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液，梳子、牙刷、牙膏等個人衛生用品不得主動陳列，消費者有需求仍可向業者洽取，因部分業者反映太過倉促，庫存消化不及，因此延後至2025年實施。

高雄飯店業者Hotel dùa表示，依循環保署的指引跟規範調整服務，包含大包裝取代小包裝、不主動陳列個人衛生用品等，因應環保飯店持續朝永續旅遊目標前進；捷絲旅也說，一直都規劃有環保相關專案，沐浴洗髮用品已經是使用壁掛式，採循序漸進方式依政府政策執行。

國泰飯店集團則說，旗下各飯店已於今年7月起，提早執行不提供一次性備品政策，也透過優先使用在地食材、實行綠色採購、規劃綠色住房專案與會員活動，持續導入永續行動，減少對環境負擔，為地球盡一份心力。

高雄市府觀光局指出，會鼓勵業者推行環保，目前高雄500家旅宿業者中，有109家達成不提供一次被品、續住不更換床單、毛巾的環保旅店標準，其中9家還獲更嚴苛的環保標章認證，建議遊客優先選擇環保旅宿。