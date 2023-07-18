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「瘤野螟」侵襲高屏二期稻作 農改場供施藥配比防蟲害

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
瘤野螟幼蟲。圖／高雄農改場提供
瘤野螟幼蟲。圖／高雄農改場提供

高屏地區二期稻作已陸續完成插秧，近日高雄農改場研究人員於田區巡查時，發現屏東縣潮州鎮及萬丹鄉等地有瘤野螟現蹤，少數田區受害情形明顯，為避免疫情蔓延，籲請農友留意田間情況，即早防範水稻病蟲害。

高雄農改場表示，瘤野螟又稱縱捲葉蟲，常在二期稻作分蘗期開始陸續出現，幼蟲會啃食葉片，並在二齡後將葉片兩邊綴成縱苞，藏身其中啃食葉肉，僅留白色表皮，若未適時防治，孕穗末期至抽穗期間可能大量發生，族群密度高時幾乎所有葉片受害，造成滿田白葉的現象。

高雄農改場長戴順發提醒，依據今年度田間巡查狀況，瘤野螟於部分田區的危害時期有所提早，農友應加強巡查，留意田間狀況並適時防治，另於抽穗期前亦應加強防治，於孕穗期至抽穗期若發現平均每稻欉有1隻幼蟲以上時，應再施藥防治，可嘗試19%矽護芬水基乳劑2000倍，或40%撲滅松可濕性粉劑800倍。

他說，氮肥施用過量將增加病蟲害發生機會，農友勿過度偏施氮肥，施用藥劑時務必依照推薦方法，並留意安全採收期。

高屏地區二期稻作受瘤野螟侵襲，幼蟲啃食葉片，損害葉片受害，造成滿田白葉的現象。圖／高雄農改場提供
高屏地區二期稻作受瘤野螟侵襲，幼蟲啃食葉片，損害葉片受害，造成滿田白葉的現象。圖／高雄農改場提供

農改場 二期稻作 屏東縣

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