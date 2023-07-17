千呼萬喚！ 高科實驗中學籌備處今年8月將揭牌

配合橋頭科學園區籌設的「高雄科學園區實驗中學」（高科實中），籌備處預計在8月揭牌，校舍工程訂2025年完成發包，可望於2028年完工，全面招生。2026年先商借場地招收國小生，屆時在高科技廠就業的職員子女，可就近就學，進一步促使高端人才在高雄落地生根。

催生「高科實中」多年的立委邱志偉今早率先發布這項喜訊，指橋科確定設立之初，就要求國科會務必在園區設立實驗中學，殷盼多年，籌備處終於將揭牌，招生作業將與橋科廠商建廠同步，首任籌備處主任歷經遴選，由彰化高中總務主任楊雅妃出任。

楊雅妃大學及碩士、博士都在高雄師範大學就讀，高雄有如第二故鄉，這次接下「高科實中」籌備任務，強調會全力以赴。

高科實中預訂落腳在「橋頭新市鎮」，後委託高雄市教育局代辦校舍工程，預計今年完成規劃設計發包作業，2025年完成工程發包，2028年完工驗收作後全面招生。

國科會南科管理局表示，高科實中規劃為包含幼兒園、國小、國中、高中及雙語部的完全中學，將以高雄園區（路竹園區）、高雄第二園區（橋頭園區）、高雄第三園區（楠梓園區）的投資廠商、事業單位、政府機關、學術研究機構員工及歸國學人子女及設籍校址周圍鄰里學區的學童為對象，招收61班，1800人。

邱志偉表示，高科實中是跨國科會、教育部、營建署、高雄市府的重大建設，廠商建廠完成、員工進駐後，即可因應大批從業職員子女的就學需求。