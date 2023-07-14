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南橫桃源段啟用「電子紙」太陽能站牌 沒太陽20天還能運作

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄桃源區啟用兩座智慧型「電子紙」太陽能公車站牌，節能特性即使20天沒有陽光仍可運作。圖／高市府交通局提供
高雄桃源區啟用兩座智慧型「電子紙」太陽能公車站牌，節能特性即使20天沒有陽光仍可運作。圖／高市府交通局提供

高雄市府交通局今天在南橫公路桃源路段，啟用兩座「電子紙」太陽能智慧公車站牌，其節能特性即使20天沒陽光仍能運作，議員高忠德說，樂見智慧化交通系統帶到山上，能成為原鄉地區特色亮點，希望市府能更加重視偏鄉交通、觀光建設，讓居民方便進出，也帶動地方觀光發展。

交通局今天在桃源區公所站、長老教會站，啟用「電子紙」智慧型站牌，搭車就能參訪原住民文物館、參加當地射耳祭、貝神祭等。局長張淑娟說，電子紙具有節能、易閱讀等特性，即使沒有陽光日照也能運作長達20天，去年開始導入受到好評，能不間斷提供在地居民與遊客智慧型公車動態。

議員高忠德出席啟用現場說到，科技時代在都會區都有智慧站牌，今年在議會質詢時就要求要引進山區，在今天就有成果，除提供山區居民便利乘車指引，特殊科技也可為原鄉地區帶來觀光亮點。

高忠德建議，因南橫已能直達台東，近年遊客到訪數有上升趨勢，許多人也會在平日搭乘公車上山觀光，公車班次密度可以再增加，也應增建具有部落特色的候車空間，還有要提升南橫沿線公共廁所數量，目前僅在梅山設有公共廁所，期望整體建設提升，活絡當地觀光。

交通局表示，桃源地區現可搭乘8029、JOY H11、H12、T517等7條公車及公車式小黃路線前往，每天有將近20班次，會再研擬路線及班次增加，也全力爭取公車亭建置，智慧站牌部分，今年預計導入22座太陽能電子紙站牌、附掛式電子紙智慧站牌35座，

公車 南橫 高雄市 太陽能

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