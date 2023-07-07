中選會主委拜會澎湖縣府 縣長：選務人員應加薪增福利
澎湖縣長陳光復今天上午會見中央選舉委員會主任委員李進勇，陳光復表示，選舉投票是民主政治發展重要的一環，必然全力配合中央選務事項推動，但澎湖每每開票都讓基層工作到半夜，陳主動向主委建言，應替選務人員加薪增福利。
下屆正副總統及立委選舉，將於明年1月13日舉行，李進勇表示，近年因受疫情及物價上漲的影響，選務工作備受挑戰，除了積極推動多項改革措施，期望地方持續支持選務工作的推進。
李進勇指出，地方選務工作已陸續展開進行，由於正副總統、立委選舉投票是國家重要且大規模選舉，過去澎湖鄉親投票總會大排長龍，甚至有開票至凌晨的窘境，讓選務工作人員身負沉重壓力。
「中選會應研議提升選務人員待遇與福利！」陳光復為基層選務人員向主委建言，並表示澎湖選務工作人員及檢、警等單位，都會維護選務秩序，團結齊心助中央推展各項政策。
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