為家鄉寫首歌 金曲客家專輯得主顏志文：歌謠源於生活

甫獲第34屆金曲獎「最佳客語專輯獎」山狗大後生樂團創辦人顏志文，昨在屏東縣政府文化處舉辦的社造人才培育講座，以「為家鄉寫首歌：社區之歌創作體驗」為題分享，帶領社區夥伴展開歌曲創作行動第一步。他說，歌謠音樂源於生活，每個人都能透過寫歌表達意見或抒發想法，是最好的療癒。

顏志文說，他曾在文山社區大學開設10多年「寫自己的歌」課程。音樂並非音樂專業人士才能做的事情，寫歌創作也並非大家想像中的困難，每一個人都能寫歌。

顏志文說，他記得小時候祖母常牽著他的手或背著他一路唱歌，歌是來自日常生活體驗。傳統歌謠不論是客家山歌或是原住民古謠都與生活習習相關。人聲比任何樂器都富有感情，要善用上天賦予能力，「先有語言才有歌，唱歌就是具旋律感的講話，寫歌則多一個傳達理念、情感與情緒的方式，唱歌、寫歌是人類的本能，我們要將這本能找回來。」

文化處表示，顏志文是台灣流行樂壇第一位以客語專輯進入主流平台的音樂人，社造人才培育講座特別邀請他分享，帶領社區夥伴創作出「屏東的歌」，預計11月的屏東社造成果展公開發表。