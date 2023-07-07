快訊

「小暑」5禁忌曝光！不宜曝曬、吃太辣「3種人易有衰事上身」

李玟富商老公發訃聞 二姊李思林「14字」回應狠打臉

美股收跌 台股早盤跌逾百點 台積電開平盤

為家鄉寫首歌 金曲客家專輯得主顏志文：歌謠源於生活

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
金曲客家專輯得主顏志文分享歌謠創作。圖／屏東縣府文化處提供
金曲客家專輯得主顏志文分享歌謠創作。圖／屏東縣府文化處提供

甫獲第34屆金曲獎「最佳客語專輯獎」山狗大後生樂團創辦人顏志文，昨在屏東縣政府文化處舉辦的社造人才培育講座，以「為家鄉寫首歌：社區之歌創作體驗」為題分享，帶領社區夥伴展開歌曲創作行動第一步。他說，歌謠音樂源於生活，每個人都能透過寫歌表達意見或抒發想法，是最好的療癒。

顏志文說，他曾在文山社區大學開設10多年「寫自己的歌」課程。音樂並非音樂專業人士才能做的事情，寫歌創作也並非大家想像中的困難，每一個人都能寫歌。

顏志文說，他記得小時候祖母常牽著他的手或背著他一路唱歌，歌是來自日常生活體驗。傳統歌謠不論是客家山歌或是原住民古謠都與生活習習相關。人聲比任何樂器都富有感情，要善用上天賦予能力，「先有語言才有歌，唱歌就是具旋律感的講話，寫歌則多一個傳達理念、情感與情緒的方式，唱歌、寫歌是人類的本能，我們要將這本能找回來。」

文化處表示，顏志文是台灣流行樂壇第一位以客語專輯進入主流平台的音樂人，社造人才培育講座特別邀請他分享，帶領社區夥伴創作出「屏東的歌」，預計11月的屏東社造成果展公開發表。

顏志文是屏東新埤客家人，曾參與過電影配樂、廣告、戲曲、舞蹈等不同領域的音樂創作， 1997年顏志文成立山狗大樂團，推動客家新音樂創作與傳統歌謠重新編曲演唱。2008年顏志文邀請新秀組成「山狗大後生樂團」， 持續為客家歌曲注入現代氣息，其創作專輯《簷風謠》，更獲得今年第34屆金曲獎「最佳客語專輯獎」。

金曲客家專輯得主顏志文（中）昨受邀在屏東縣社造人才培育講座分享。圖／屏東縣府文化處提供
金曲客家專輯得主顏志文（中）昨受邀在屏東縣社造人才培育講座分享。圖／屏東縣府文化處提供
金曲客家專輯得主顏志文分享歌謠創作。圖／屏東縣府文化處提供
金曲客家專輯得主顏志文分享歌謠創作。圖／屏東縣府文化處提供

樂團 客語 原住民

延伸閱讀

哈旗鼓團啟程法國巡演 盼讓世界看見台灣客家

瑪莎自曝金曲慶功喝到凌晨4點 舉五月天例「怕得罪人」

金曲獎最佳客語專輯 背後有世新師生參與身影

2023客家大戲《蘭芳傳》 8月5日起全台5場巡演

相關新聞

高雄連發弱勢兒少暑期餐食券15年 考量通膨今年調整面額

弱勢家庭生活困難，三餐溫飽成為奢求，為照顧弱勢兒少有充足營養成長，高雄市府在寒暑期提供餐食券長達15年，考慮疫情導致通膨...

高雄城市盃扯鈴大賽暌違3年盛大復辦 海內外好手齊聚

台灣扯鈴運動拿下好幾屆世界級比賽冠軍，稱得上是隱藏版國民運動，不過接觸者仍屬有限，高雄市扯鈴協會扮「推手」，疫後復辦城市...

為家鄉寫首歌 金曲客家專輯得主顏志文：歌謠源於生活

甫獲第34屆金曲獎「最佳客語專輯獎」山狗大後生樂團創辦人顏志文，昨在屏東縣政府文化處舉辦的社造人才培育講座，以「為家鄉寫...

職人町推主題市集「屏東職直攏」每月首周六日登場

屏東縣青創品牌基地「職人町」與「好屏友集市」，從今年7月起到年底，每月第一周的周六、日，職人町推出「屏東職直攏」主題市集...

影／登革熱噴藥擾民？ 高市衛生局：室內採壓罐式消毒不黏膩

高雄市今年登革熱疫情有升溫趨勢，目前已累計7例確診，高雄市政府為防堵疫情擴散，只要社區出現個案，立刻派人噴藥清消，不料引...

塞爾維亞魔法師 7月15日屏東登場

每年暑假登場的屏東兒童青春藝術節，7月15日南台灣交響樂團將演出「塞爾維亞魔法師─親子音樂魔法劇」，此為融合羅西尼經典喜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦