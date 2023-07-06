高市迎演唱會經濟 陳其邁曝2024年初還有「天團」來

迎接演唱會經濟，高市府統計今年1到6月高雄共舉辦29場演唱會，吸引約59萬人次，觀光產值逾11億元；市長陳其邁今天說，今年下半年還有10幾場，明年1、2月還會有「天團」要來。

陳其邁今天下午接受媒體聯訪表示，市府努力做好演唱會的公共服務，如4月就利用智慧交通解決方案，把樂團五月天、歌手張惠妹及大港開唱等演唱會人潮，在1小時內就疏散完畢。

陳其邁表示，今年下半年預計還有10幾場演唱會，包括歌手劉若英、草蜢、告五人、Coldplay等，他並透露明年1、2月還會有「天團」到高雄演出。

陳其邁說，每次辦完演唱會，市府都會逐場檢討，希望能夠辦得更好，讓主辦廠商放心辦好每場演唱會，讓民眾來高雄都能賓至如歸；高雄有完善場地及便捷交通，也提供最好公共服務，希望大家都能夠藉由演唱會到高雄旅遊。

高市府統計指出，今年1至6月高雄舉辦共29場演唱會，吸引約59萬人次，觀光產值約新台幣11億8000萬元。

高雄流行音樂中心7月15日至9月底有海洋金曲演唱會、「安溥．時寐」巡迴演唱會、滅火器Fire EX.「一生到底One Life, One Shot」演唱會、雄爭舞鬥國際街舞大賽、高雄RCBIC霹靂舞國際大賽等活動。

高雄巨蛋7月15日至10月底有歌手盧廣仲、彭佳慧、告五人、劉若英、草蜢等演出；世運主場館11月11、12日有英國樂團Coldplay演出。