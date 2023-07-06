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重建經費從5.5億暴增至8.3億 澎湖惠民醫院募款到位今動工
深耕澎湖66年的惠民醫院，因建物老舊，安全性勘慮，加上空間不足，計畫重建，但招標過程中，面臨缺工、缺料、建材上漲的困境，加上建材及工程人員皆需從台灣支援，致原本5.5億經費，暴增到8.3億，在各界幫忙下，終在今年3月完成發包，今舉行動工開工典禮，預計2年後完工。
澎湖縣惠民醫院1953年神父何義士成立「瑪利診所」，1957年神父羅德信創辦惠民醫院，靈醫會神父及醫療人員遠渡重洋為澎湖民眾付出，深耕澎湖66年，長期為澎湖醫療、長照奉獻。
惠民醫院因建物老舊，安全性勘慮，加上空間不足，院方於許家村重建院區並打造醫療長照園區，重建工程於2021年12月28日動土，但招標過程中，面臨缺工、缺料、建材上漲的困境，加上所有的建材及工程人員皆需從台灣支援，致使原本5.5億元的經費，暴增到8.3億元，所幸在各界幫忙下，終於在今年3月完成發包。
澎湖縣長陳光復今出席澎湖惠民醫院開工奠基祈福典禮時，祈求工程順利圓滿，陳光復感謝惠民醫院長期為澎湖醫療、長照奉獻，照顧社會每一個角落需要被照顧的人，並期許完工後的惠民醫院能提升離島長照服務量能，繼續照顧更多澎湖鄉親。
重建後的惠民醫院規畫2棟各有4樓及5樓樓層，可容納160位，其中住宿可提供99位及日照60位長輩的長照需求，並提供居家長照每年2400人次的服務，將是一個長照、門診、住院、透析、復健及居家護理等醫療長照兼顧的園區。
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