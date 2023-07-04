屏東四重溪休閒農業區伴手商品 奪日本國際觀光商品設計賽3冠

屏東車城鄉四重溪是南台灣泡湯勝地，縣府輔導成立的休閒農業區近年致力開發農特產伴手商品，理事長林桂芬與總幹事陳靜子日前帶產品赴日挑戰日本國際觀光商品設計競賽，「四重溪可以居民宿─可以居溫泉Q米」、「白水玉子食創有限公司─落山風蔥頭意麵」及「四獸仔交易所─小農雨來菇」3項奪下金牌。

縣府農業處長鄭永裕說，四重溪休閒農業區為縣內輔導第3個經農委會公告劃定的休閒農業區，區內具備不同型態產業資源，除發展主題性農業體驗活動外，也鼓勵積極開發優質伴手商品，透過多元創新伴手商品，提升在地農產業競爭力，進而帶動區域經濟永續發展，讓遊客到四重溪除泡湯、體驗旅遊外，還可選購在地農特產品與伴手商品，這次赴日奪下3金，值得肯定。

理事長林桂芬表示，奪金的「可以居溫泉Q米」選用高雄147號稻米，堅持友善種植不灑農藥，灌溉四重溪流域含有豐富礦物質的地下溫泉水源，再加上南台灣特有落山風吹拂，孕育出香Q飽滿的優質溫泉Q米；「落山風蔥頭意麵」，選用車城洋蔥烘乾磨成粉融入麵粉，保留風味及營養，再以手工日曬法製作成麵條，因麵體含有洋蔥香氣，拌麵、炒麵都合適。

「小農雨來菇」生長在有純淨溪水、乾淨空氣及熱情陽光的屏東滿州鄉，無汙染的環境才能培育出高品質雨來菇，豐富營養元素和膳食纖維，加上口感脆而清爽且料理方便，是健康飲食菜餚的最佳選擇；赴日參賽透過競賽與各國業者良性競爭、學習交流外，賽後開放日本民眾和業者參觀，讓四重溪休閒農業區伴手商品在國際舞台被看見，期能藉此開拓出國際新市場。