澎湖七美珊瑚礁遭遊客破壞 陳光復嚴厲譴責
有遊客日前在澎湖七美從事游泳浮潛活動時，涉踩踏珊瑚礁破壞海洋生態，澎湖縣長陳光復與七美鄉長呂啟俊等人今天嚴厲譴責，陳光復強調，請尊重與愛護這座美麗島嶼。
有台灣遊客赴七美旅遊時，涉踩踏珊瑚礁破壞海洋生態，陳光復、呂啟俊、議員張仁和、七美鄉代表會主席陳吉富等人今天透過新聞稿同聲嚴厲譴責。
陳光復說，觀光是澎湖重要的發展方向，歡迎世界各地遊客來到澎湖，也都拿出滿滿的澎湖人情味接待大家，但絕對強烈譴責任何破壞澎湖環境、治安、海洋行為，呼籲來到澎湖的遊客，務必尊重與愛護這座美麗的島嶼。
陳光復強調，為了海洋復育，過去任內就開始投入大量資源，要來執行這項重要的工作，保護復育都來不及了，居然還有人破壞大家長年在保護復育的海洋，接下來將責成相關局處研議管理辦法，避免破壞海洋、潮間帶的情事一再發生。
臉書（Facebook）粉絲專頁「七美報報」有網友以「不要讓珊瑚礁哭泣」為題貼文表示，1日下午2時許，有來自台灣北部某晨泳協會會員近2、30人帶著2艘立式划槳（SUP）前往七美臥牛海域游泳、浮潛。
貼文指出，這批遊客的划槳涉把珊瑚打斷，同時魚雷浮標上的繩子不慎纏在珊瑚上，上面的人涉不斷用蛙鞋踢斷珊瑚，帶隊業者馬上游到面前解繩，並勸導目前大退潮水位很低會破壞珊瑚請遊客上岸但不聽勸，熱心民眾轉向七美安檢所通報。
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