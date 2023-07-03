「這個時代這個人」新書 談鄭紹良對民主與科技貢獻

已故前台獨聯盟美國本部主席鄭紹良的遺孀鄭黃美玲，今天捐贈「這個時代這個人 懷念鄭紹良」一書，給澎湖縣政府，以及全縣各國中小，以瞭解鄭紹良一生對於民主運動奮鬥精神。

鄭黃美玲今天由親友陪同，分赴澎湖縣政府與馬公市公所捐贈「這個時代這個人 懷念鄭紹良」一書，由縣長陳光復、市長黃健忠與教育處副處長林長安等人代表接受，縣府與市所也回贈感謝狀，肯定鄭紹良博士一生為台灣民主運動及科技的貢獻。

陳光復表示，鄭紹良一生為台灣民主運動奮鬥，推動台灣國家正常化，並致力民間科技交流，奠定台灣科技發展基礎，全書130篇文章，由遺孀鄭黃美玲親自撰著，讓國人瞭解鄭紹良的人生觀，以及為民主運動奮鬥不懈精神。

黃健忠表示，鄭紹良是台灣早期旅美留學生，1970年代初期，當選台獨聯盟美國本部主席，正值台灣退出聯合國，帶領聯盟於美國紐約聯合國大廈前發起示威，表達「台灣人的心聲」，並串聯美國、加拿大留學生推動台灣獨立運動，帶起海外台獨運動，因應台灣島內、外局勢發展，確立島內為台獨運動主戰場，從此被列為海外黑名單，歷經32年始得返回闊別已久故鄉。

曾任總統府前顧問、前無任所大使的鄭紹良，出生澎湖馬公，童年在日據時代、二次世界大戰、國共內戰、228事變及白色恐怖時期。從馬公小學、馬公中學到台大土木系畢業後，負笈美國獲西雅圖華盛頓大學航太機械工程博士。

鄭紹良為結構力學專家，任職美國航空太空工程界30年，參與太空梭、超音速及多種先進飛機設計製造，是早期電腦科技應用飛機及橋樑設計先驅，也是80年代人工智能研發先行開拓者。民國108年8月赴歐旅遊途中，心臟病發去世，享壽85歲。