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別讓珊瑚礁哭泣！遊客浮潛踩踏重創珊瑚 惹怒澎湖人

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
網友指出，澎湖七美臥牛海域1日有遊客浮潛涉踩踏海中的「紫色薰衣草」軸孔珊瑚。圖／摘自臉書「七美報報」
網友指出，澎湖七美臥牛海域1日有遊客浮潛涉踩踏海中的「紫色薰衣草」軸孔珊瑚。圖／摘自臉書「七美報報」

一群遊客7月1日到澎湖七美的臥牛海域浮潛，竟任意踩踏珊瑚，有「海底紫色薰衣草」美稱的軸孔珊瑚被破壞，經勸告卻不理，惹怒澎湖鄉親。縣長陳光復今天表示，歡迎遊客來到最美麗海灣澎湖旅遊，但請尊重與愛護這座美麗的島嶼。

網友反映，1日有熱心民眾通報七美安檢所，指一團北部來的遊客於退潮時，在七美臥牛海域游泳、浮潛、玩SUP，還踏踩水中的珊瑚。安檢所副所長呂瑨回報海保署，到臥牛規勸與戒護，直到民眾離開。安檢所所長陳建智指出：由於軸孔珊瑚非海洋保育野生動物，且發生地點非海洋保護區，安檢所加強宣導。

七美臥牛海域有多種珊瑚礁，如軸孔（紫色薰衣草）珊瑚、鹿角珊瑚等。退潮時很多珊瑚會出露，所以請大家不要在臥牛海域玩SUP，不穿長蛙，不要踩踏與站立珊瑚礁上，共同愛護這片美麗的珊瑚礁。

對於遊客到七美旅遊任意踩踏珊瑚礁破壞海洋生態，澎湖縣長陳光復、七美鄉長呂啟俊、七美鄉議員張仁和、七美鄉代表會主席陳吉富都同聲嚴厲譴責。陳光復説，觀光是澎湖重要的發展方向，澎湖在國旅的表現也非常亮眼，花火期間澎湖遊客人次已達到52萬人次，歡迎來自世界各地的遊客來到澎湖，也都拿出滿滿的澎湖人情味接待大家，但絕對強烈譴責任何破壞澎湖環境、治安、海洋的行為。

陳光復強調，近年隨著氣候變遷、過度採捕、溫室效應、海洋垃圾等多方影響，海洋資源逐漸匱乏，海洋生態也受到極大的傷害，為了海洋的復育，過去任內就開始投入大量的資源，要來執行這項重要的工作，保護復育都來不及了，居然還有人破壞大家長年在保護復育的海洋，接下來將責成相關局處研議管理辦法，避免破壞海洋、破壞潮間帶的情事一再發生。

安檢所副所長呂瑨前往規勸與戒護，直至涉嫌破壞珊瑚的遊客們離開。圖／摘自臉書「七美報報」
安檢所副所長呂瑨前往規勸與戒護，直至涉嫌破壞珊瑚的遊客們離開。圖／摘自臉書「七美報報」
網友指出，澎湖七美臥牛海域1日有遊客浮潛涉踩踏海中的「紫色薰衣草」軸孔珊瑚。圖／摘自臉書「七美報報」
網友指出，澎湖七美臥牛海域1日有遊客浮潛涉踩踏海中的「紫色薰衣草」軸孔珊瑚。圖／摘自臉書「七美報報」

珊瑚 澎湖縣 陳光復

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