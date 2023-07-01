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推動金門在地文化 胡璉基金會邀大師為孩子上課

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中正國小的開設「魁儡戲」，請來蔡遠進「手把手」的教學生操偶的技巧。圖／中正國小提供
中正國小的開設「魁儡戲」，請來蔡遠進「手把手」的教學生操偶的技巧。圖／中正國小提供

金門酒廠胡璉文化藝術基金會為傳承傳統技藝、閩南語文化，推動「在地藝術與文化向下紮根與推廣教育」，並與中正國小合作，開設「魁儡戲」、「水彩畫家」、「在地歌謠彈唱教學」3門課程，相當受到孩子們的喜愛，不少小朋友探索魁儡戲，重新學習「金門話」，「唱金門的歌，彈金門的調」。

這項「在地藝術與文化向下紮根與推廣教育」在今年3到6月，每周六早上開設「魁儡戲」、「水彩畫家」、「在地歌謠彈唱教學」三門課程，分別邀請藝術工作者蔡遠進、楊天澤老師、許銘豐老師進行教學，期許透過扎根傳承的活動，將金門藝術工作者的智慧與經驗落實到小學多元教學的領域。

像 「魁儡戲」的課程內容為認識魁儡戲的構造、製作簡易的傀儡、操偶等技巧；負責授課的蔡遠進，從小就在父親耳濡目染下接觸魁儡戲，承接父親志業後，深刻體會魁儡戲是門高深技藝，而且學無止境，到現在仍不斷在學習，也表示除了進入校園進行扎根教學外，也會持續巡迴校園演出，希望把失去的傳統魁儡戲找回來。

教學超過40年的許銘豐老師，長期進行社團音樂活動教學迄今，參與過的音樂活動範圍很廣，大多為西樂，後來因為傳統音樂最缺人，所以花在這上面的時間逐漸增加，目前在金門傳統音樂館擔任館長，為金門傳統音樂奠基，扎根發展金門音樂。

許銘豐表示，金門話不僅可以說、誦、讀、寫，還可以從聲韻進一步發揚，讓「唱金門的歌，彈金門的調」成為母語教學的一環。他也提到，在學校的金門話教學大都以講、朗讀的方式，而他自己譜曲，將原本沒有曲調的「唸歌」變成可以「唱」的歌，唱起來金門味十足，學童也能朗朗上口，再搭配演奏烏克麗麗，十分特別也好聽。

「水彩畫家」的課程由熱衷水彩創作的老師楊天澤教學，透過他的的示範與細膩的逐一指導下，從構圖到上色的過程中，孩子們學到了水彩畫的基礎知識，掌握住水彩畫的基本技能，學習觀察和描繪物件的能力。

中正國小校長蔡雪芳表示，這項活動，讓該校近50位學生受益，接受大師級的藝術與文化傳承，並深化金門在地文化的深度與認同度，期許中正學童於今日藝文扎根後，也能在心中種下一顆愛鄉的種子，將在地文化價值不斷傳承延續下去。

金門酒廠胡璉文化藝術基金會在中正國小開設「水彩畫家」課程，小朋友學習水彩入門。圖／中正國小提供
金門酒廠胡璉文化藝術基金會在中正國小開設「水彩畫家」課程，小朋友學習水彩入門。圖／中正國小提供
金門酒廠胡璉文化藝術基金會推動「在地藝術與文化向下紮根與推廣教育」，請來許銘豐老師彈唱金門話。圖／中正國小提供
金門酒廠胡璉文化藝術基金會推動「在地藝術與文化向下紮根與推廣教育」，請來許銘豐老師彈唱金門話。圖／中正國小提供

金門 小學 母語教學 閩南語

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