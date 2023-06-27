104歲雷爺爺「踢正步」展不老軍魂 岡山榮家歡慶64周年

岡山榮譽國民之家在今天歡慶64周年，舉辦熱鬧慶典邀各界共襄盛舉，最受矚目的就是一位104歲的人瑞雷永祥，帶著老中青三代在活動中以「踢正步」出場閱兵，日前才因確診新冠修養身息的雷爺爺，用表演展現出凍齡的青春活力。

民國48年成立的岡山榮家，在今天舉行64周年慶祝活動，邀請不同世代包含榮家長輩、海軍陸戰隊金獅戰鼓隊、空軍特戰部隊傘訓中心、軍備局205兵工廠、宏欣幼兒園等同台閱兵、跳舞、吹奏樂器，現場數百位與會者，在這場世代共榮的嘉年華會中同樂。

其中最受矚目的是剛過104歲生日的人瑞雷永祥，在20歲時就被「抓」去國軍陸軍當兵他，曾在廣西等地與當時的日本政權對抗，之後又與共產黨打了數年仗，30歲時來到台灣直到退伍，如今挾著輝煌戰績，帶領均齡80歲的榮家老兵、現役國軍精銳、幼兒園的小小兵，三代同堂一齊「踢正步」閱兵，來歡慶榮家64周年。

雷永祥去年7月曾確診新冠肺炎，一度狀況危急住院且生活無法自理，經過7個月的治療才返回岡山榮家，康復後每天都早上5點起床走路3公里運動，如今掛起抗戰勝利紀念獎章踢正步，展現強大生命力獲眾人掌聲。面對記者採訪，雷爺爺分享當年輝煌戰績，突然聽到旋律響起就唱起了軍歌，展現「不老軍魂」的一面。