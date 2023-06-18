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澎湖校園出現A型流感群聚 班級停課加強清消
澎湖縣中山國小一年級學生傳出A型流感群聚情形，縣府發言人陳鈺雲表示，縣長陳光復非常關心，第一時間已責成衛生局、教育處詳細掌握情形，群聚班級6月19日至23日停課5天，同時加強學校清消作業。
澎湖縣衛生局表示，中山國小已依規定完成通報，目前出現症狀者經診斷均為輕症，衛生局也將每日密切追蹤掌握情形，提醒被診斷感染A型流感的學生，務必配合醫囑按時用藥，同時要求校方落實健康監測、症狀警示及感控區隔，上課戴口罩等措施。
教育處表示，中山國小一年級從昨日晚間陸續傳出學生發燒情形，教育處接獲訊息後，隨即了解情形並依規通報，同時與家長做好聯繫溝通。為避免繼續群聚感染，教育處依據流感停課指引規定，一年級該班級6月19日至23日停課5天，並請學校進行校園環境清消工作。
縣長陳光復提醒民眾，近期正是A型流感的流行期，鄉親身體如有不舒服要儘速就醫，多喝水多休息。
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