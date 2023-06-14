邱于芸獎10萬給金大建築展學生 同學感動喊「乾媽」

台開集團風獅爺商店街與金大建築學系合作辦理產學建築設計展，從4 月 27 日至 5 月 31日在風獅爺商店街展出 29 組同學作品，經過1個多月的網路與現場投票結果出爐，台開董事長邱于芸今天專程飛到金門主持頒獎，邱于芸也允諾願意長期提供展覽舞台，也歡迎獲獎的同學們每年都可以帶著自己的新作品「回娘家」，一番言論讓同學感動的衝著她直喊「乾媽」。

為了鼓勵金大生多創作，邱于芸不但在4月底產學建築設計展的開幕之際，親自飛來金門參加開幕典禮，並仔細參觀每件學生作品，為獎勵學生創造與追求夢想，邱于芸也當場提出設立最佳創意獎、最佳人氣獎、最佳溫馨獎等多個獎項，總獎項價值10萬元。

邱于芸今天蒞金頒發十萬元獎金，並讓獲得創意建築獎、最佳概念獎、原創設計獎、最佳精神獎等獎項的同學輪番在台上發表感言，有同學就說，感謝台開給他們一個舞台，讓他們有機會可以好好發揮，讓大家看到他們的作品。

也有另一位女同學指出，他們本來平常就要創作作品與作業，邱董的愛心讓她們有一個舞台可以展示作品，甚至拿到獎金，她感動的稱邱于芸是「乾媽」，引來同學一陣哄堂大笑，後來趕緊改口叫「乾姐」。

邱于芸表示，為鼓勵學生勇於實踐自己的理想，台開集團願意長期提供金門風獅爺商店街場地作為金大建築系學生設計品的展場，讓更多同學的設計理念能被大家所看見，希望獲獎者每年都能帶著自己的新作品「回娘家」參展，她也會尋思想想有沒什麼鼓勵的措施。

台開風獅爺商店街今天也宣告於 6月23日至24日，將與「青年街舞文化推廣文藝團體」合作舉辦「金門青創底啾市集(D-JO Market)」，希望扶植與行銷金門藝術、創作，與潮流文化，現場除了邀請 15 家在地青創店家設立攤商以外，也將舉辦親子塗鴉課程與霹靂舞團體舞蹈大賽。藉由年輕族群的想法與力行，替金門老化的刻板印象注入青春洋溢的翻轉活水。