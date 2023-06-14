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澎湖搶先 發端午敬老金5千元

聯合報／ 記者林保光／澎湖報導

澎湖縣政府創全國先例，在端午節發放敬老平安禮金5000元，發給65歲以上長者共1萬9137人，經費9568萬餘元。縣長陳光復、副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢及社會處長桂祥晟等人，昨天到選委會禮堂視察端午節敬老禮金點鈔作業，工作人員包禮金忙到手軟。

陳光復說，縣府節省不必要浪費公帑、不增加債務，致力提升社會福利，今年起首度加發5000元端午節敬老禮金，符合資格有1萬9137人。

陳光復自豪地說，澎湖65歲以上長者除三節敬老禮金，尚有長者假牙補助、獨居長者餐盒、國中小營養午餐、大學生交通費補助及0至2歲新生兒奶粉尿布補助，堪稱全國福利最好縣市。

一行人昨前往81歲長者吳正一家中致贈敬老禮金，表達對長者的敬意與關懷。社會處表示，凡2020年6月22日前設籍澎湖滿3年、1958年6月22日以前出生者皆可獲贈禮金。

發放從即日起至7月21日，長者若不在澎湖，可委由直系親屬洽村里長領取。未於發放期間領取者，補發日期為7月24日至26日，逾期不再辦理補發。

澎湖縣 陳光復 端午節

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