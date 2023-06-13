影／金門男童遭體罰跪地舔地板 家長要求老師道歉轉校

金門又傳出不當體罰。在烈嶼的某國小傳出有學生在上課時，因為調皮，被老師懲罰跪下舔地板50下，小朋友覺得尊嚴受創，回家後不斷哭泣，家長得知後，相當氣憤，今天出面指控，要求老師公開道歉，並轉校服務，希望不要再有其他的受害學童出現。校方表示，已通報教育處，後續將委由調查小組來做調查，並依法處理。

林姓家長表示，他的兒子就讀國小5年級，昨天下午在上自然課時，張姓老師講了某學生白目，引得她兒子跟其他同學哈哈大笑，結果她兒子疑似笑太大聲，引起張姓老師不悅，林小弟跟同學被要求站起來，接著又要他跪下並舔地板50下，小孩被嚇得只能照做，但因為在全班人面前像狗一樣舔地板，讓他覺得尊嚴大受打擊，回家嚇得如驚弓之鳥。

林媽媽說，經過她的再三追問，孩子才說，被老師不當體罰，接著就哭著說，不敢再去上學、很怕再被處罰，孩子還說，這樣類似的體罰不是第一次，還有其他孩子也受害，老師還揚言，「再不乖，下一次要他們舔馬桶」，讓她聽了心碎，很難過，她直言學校不是應該保護孩子嗎？怎麼會發生這種羞辱孩子自尊心的事，她也很氣憤的說，第一時間學校都沒跟家長說，她是後來聽小兒子講才知道。

林媽媽說，想到孩子被嚇得不敢上學，可想這件事對孩子的心靈造成很大的傷害，要求校方要好好處理，除了要求張姓老師能出來公開道歉，為了孩子的受教權與安全，希望張老師能離開這所學校，改到他校任教。

另一學生家長則說，張老師在學校教師已有20多年，其實人不錯，只是平時教學較為嚴格； 她持平的說，其實孩子調皮，打手心、罰站等處罰，他們都可以接受，但威逼孩子像狗一樣舔地板，實在讓人難以接受。