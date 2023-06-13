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發錢啦！「1縣市」首發端午禮金 符合資格爽領5000元

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澎湖縣今起首發端午敬老禮金 近億元禮金紅包包到手軟

聯合報／ 記者林保光／即時報導
澎湖縣長陳光復今天前往81歲長者吳正一家中，致贈端午禮金。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復今天前往81歲長者吳正一家中，致贈端午禮金。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府今天表示「首創全國先例」，在端午節發放敬老平安禮金5000元，兌現縣長陳光復選舉期間的「福利升級」政見。

澎湖縣政府預計發給澎湖65歲以上的長者1萬9137人，準備9568萬餘元。今天縣長陳光復與副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢及社會處長桂祥晟，先到選委會禮堂視察端午節敬老禮金點鈔作業，工作人員包禮金就包到手軟。

陳光復表示，縣府節省不必要的公帑浪費、不增加債務，升級社會福利，加發5000元端午節敬老禮金，今年符合端午節敬老平安禮金資格約有1萬9137人。

陳光復自豪說，澎湖65歲以上的長者除了三節敬老禮金，尚有長者假牙補助、獨居長者餐盒、國中小營養午餐、大學生交通費補助及0至2歲新生兒奶粉尿布補助，是全國福利最好的縣市。

陳光復今天前往81歲長者吳正一家中，致贈端午敬老禮金，表達宏揚敬老美德及對長者的敬意與關懷。

澎湖縣社會處表示，凡2010年6月22日前設籍澎湖滿3年、1958年6月22日以前出生者的長者都可獲贈禮金。

發放日期從今天至7月21日，長者若不在澎湖，可委由直系親屬親，洽各村里長領取。今年5月24日以後戶籍異動者，逕向原戶籍地村、里長領取。未於發放期間領取者，補發日期從7月24日至7月26日，逾期不再辦理補發事宜。

澎湖縣今起首發端午敬老禮金，工作人員包近億元禮金紅包，包到手軟。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣今起首發端午敬老禮金，工作人員包近億元禮金紅包，包到手軟。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣 陳光復 端午節

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