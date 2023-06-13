澎湖縣今起首發端午敬老禮金 近億元禮金紅包包到手軟

澎湖縣政府今天表示「首創全國先例」，在端午節發放敬老平安禮金5000元，兌現縣長陳光復選舉期間的「福利升級」政見。

澎湖縣政府預計發給澎湖65歲以上的長者1萬9137人，準備9568萬餘元。今天縣長陳光復與副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢及社會處長桂祥晟，先到選委會禮堂視察端午節敬老禮金點鈔作業，工作人員包禮金就包到手軟。

陳光復表示，縣府節省不必要的公帑浪費、不增加債務，升級社會福利，加發5000元端午節敬老禮金，今年符合端午節敬老平安禮金資格約有1萬9137人。

陳光復自豪說，澎湖65歲以上的長者除了三節敬老禮金，尚有長者假牙補助、獨居長者餐盒、國中小營養午餐、大學生交通費補助及0至2歲新生兒奶粉尿布補助，是全國福利最好的縣市。

陳光復今天前往81歲長者吳正一家中，致贈端午敬老禮金，表達宏揚敬老美德及對長者的敬意與關懷。

澎湖縣社會處表示，凡2010年6月22日前設籍澎湖滿3年、1958年6月22日以前出生者的長者都可獲贈禮金。