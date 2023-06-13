聽新聞
test
0:00 / 0:00
澎湖縣今起首發端午敬老禮金 近億元禮金紅包包到手軟
澎湖縣政府今天表示「首創全國先例」，在端午節發放敬老平安禮金5000元，兌現縣長陳光復選舉期間的「福利升級」政見。
澎湖縣政府預計發給澎湖65歲以上的長者1萬9137人，準備9568萬餘元。今天縣長陳光復與副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢及社會處長桂祥晟，先到選委會禮堂視察端午節敬老禮金點鈔作業，工作人員包禮金就包到手軟。
陳光復表示，縣府節省不必要的公帑浪費、不增加債務，升級社會福利，加發5000元端午節敬老禮金，今年符合端午節敬老平安禮金資格約有1萬9137人。
陳光復自豪說，澎湖65歲以上的長者除了三節敬老禮金，尚有長者假牙補助、獨居長者餐盒、國中小營養午餐、大學生交通費補助及0至2歲新生兒奶粉尿布補助，是全國福利最好的縣市。
陳光復今天前往81歲長者吳正一家中，致贈端午敬老禮金，表達宏揚敬老美德及對長者的敬意與關懷。
澎湖縣社會處表示，凡2010年6月22日前設籍澎湖滿3年、1958年6月22日以前出生者的長者都可獲贈禮金。
發放日期從今天至7月21日，長者若不在澎湖，可委由直系親屬親，洽各村里長領取。今年5月24日以後戶籍異動者，逕向原戶籍地村、里長領取。未於發放期間領取者，補發日期從7月24日至7月26日，逾期不再辦理補發事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言