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南台灣艷陽高照 比基尼單車遊行吸睛

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，許多路人見到後爭相拿出手機拍照、主辦單位表示，希望藉由這次活動鼓勵大家走出戶外曬太陽，享受久違美好的戶外景色。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，許多路人見到後爭相拿出手機拍照、主辦單位表示，希望藉由這次活動鼓勵大家走出戶外曬太陽，享受久違美好的戶外景色。記者劉學聖／攝影

南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群網路號召的辣妹，身穿各式各樣的比基尼泳裝從中央公園站出發一路騎單車遊行，一路騎到西子灣，許多路人見到後爭相拿出手機拍照、攝影，他們也非常大方，紛紛擺出健康又性感的姿勢讓大家留下美麗倩影，還有許多男性也穿上比基尼來參加這項活動，主辦單位表示，疫情已經逐漸遠離，希望藉由這次活動鼓勵大家走出戶外曬太陽，享受久違美好的戶外景色。

參加這項比基尼單車活動的民眾穿著各種顏色的泳裝，騎著單車在中午時分漫步在高雄街頭，路過街口時許多民眾看到後紛紛拿出手機拍攝，身著比基尼泳裝騎乘單車於市區內遊行，一路從中央公園騎到鼓山，吸引了許多攝影愛好者到場，沿途獵取比基尼女郎的身影，不少民眾也在路邊投以注目的眼光。

這項比基尼單車遊行活動主辦人謝猛珊表示，她認為這個活動，可以展現「自信的美麗」，不用擔心自己身材不好，只要有自信、健康，就能穿出比基尼的美，現在的疫情逐漸趨緩，人們更應該出來呼吸外面的空氣，讓自己動起來，展現自己的美。

南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，許多路人見到後爭相拿出手機拍照。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，許多路人見到後爭相拿出手機拍照。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，許多路人見到後爭相拿出手機拍照、主辦單位表示，希望藉由這次活動鼓勵大家走出戶外曬太陽，享受久違美好的戶外景色。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，許多路人見到後爭相拿出手機拍照、主辦單位表示，希望藉由這次活動鼓勵大家走出戶外曬太陽，享受久違美好的戶外景色。記者劉學聖／攝影
參加這項比基尼單車活動的民眾穿著各種顏色的泳裝，騎著單車在中午時分漫步在高雄街頭，一路從中央公園騎到鼓山。記者劉學聖／攝影
參加這項比基尼單車活動的民眾穿著各種顏色的泳裝，騎著單車在中午時分漫步在高雄街頭，一路從中央公園騎到鼓山。記者劉學聖／攝影
參加這項比基尼單車活動的民眾穿著各種顏色的泳裝，騎著單車在中午時分漫步在高雄街頭，一路從中央公園騎到鼓山。記者劉學聖／攝影
參加這項比基尼單車活動的民眾穿著各種顏色的泳裝，騎著單車在中午時分漫步在高雄街頭，一路從中央公園騎到鼓山。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，許多男性也穿上比基尼來響應活動。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，許多男性也穿上比基尼來響應活動。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，大方展現自信與美麗。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，大方展現自信與美麗。記者劉學聖／攝影
參加活動的民眾穿著各種顏色的泳裝，騎著單車在中午時分騎乘在高雄鬧區街頭，耀眼的陽光讓大家笑得開心。記者劉學聖／攝影
參加活動的民眾穿著各種顏色的泳裝，騎著單車在中午時分騎乘在高雄鬧區街頭，耀眼的陽光讓大家笑得開心。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，熱情擁抱美好陽光。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，熱情擁抱美好陽光。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，大方展現自信與美麗。記者劉學聖／攝影
南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群比基尼辣妹，從中央公園站出發一路騎單車遊行，大方展現自信與美麗。記者劉學聖／攝影

比基尼 單車 疫情

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