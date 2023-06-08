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桃源爭設路燈、有線電視 盼市府協助

聯合報／ 記者楊適群王勇超王昭月／高雄報導

高雄市桃源區明霸克露橋到梅山里一帶沒路燈，復興、拉芙蘭及梅山3里是全台唯一缺乏有線電視區域，山區常因猴子、松鼠等動物觸碰而停電，居民沒電、斷網苦不堪言，議員質詢要求重視，市府允諾將協調台電及NCC盡力解決。工務局長楊欽富說，當地可能基於生態考量未設路燈，會建議公路總局衡量。

高忠德昨質詢指停電、斷網、缺有線電視是族人生活日常，明霸克露橋到梅山里一帶沒路燈，公路總局三工處竟指為保護生態而不設，當地好幾次因為下雨、光線不足造成騎士自撞，「究竟是生態重要，還是人權重要？」。

楊欽富說，據路燈設置原則，路段全日若有1萬車次，或夜間1小時有100輛車通行就可設路燈，該路段可能基於生態考量未設，會請公路總局再評估。

高忠德進一步說，南橫公路全線復通後2個月停電6次，一停電就斷網，台電人力不足，每次跳電需花2、3小時才復電，加上山區多採單向迴路，熔絲鏈燒壞就沒電，山區猴子、松鼠碰觸電線也容易造成停電。

他指出，屏東已建置防災型微電網，高雄3個原民區也應建置，避免一停電，連手機也失靈。

新聞局長項賓和說，山區有線電視布建難度、成本高，市府將與NCC再協調。至於停電問題，經發局長廖泰翔指已請台電設法加強電網韌性。

「近2個月停電6次，手機、網路收不到訊號」，梅山里長顏忠義說，當地觀光業日益蓬勃，上周末下雨停電4小時，遊客直呼掃興，有人反映想退房，「業者損失誰負責？」拉芙蘭里長謝貴奇也說，拉芙蘭、復興、桃源部落道路，不是沒路燈就是路燈偏少，夜間開車照明不足，希望相關單位協助改善。

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