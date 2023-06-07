守護逾60年雨豆樹 屏東大學與縣府攜手讓路共存

國立屏東大學民生校區旁防汛道路有棵逾60年雨豆樹，因時間推移逐漸茁壯，路幅縮減，樹幹常遭撞擊傷痕累累，學校內縮圍牆、縣府編列工程款，攜手加寬路幅，共同守護老樹。

屏東大學民生校區旁的防汛道路，是民眾早期通學及通勤主要路徑，必經的雨豆樹是當地三代居民共同記憶，隨著汽車普及率提高，雨豆樹逐年生長，路幅逐漸影響汽車通行，導致樹上常因撞擊留下傷痕，屏東市民代表王芬里陳情後，屏大無償提供校地並內縮圍牆，縣府支持新台幣302萬元工程款，展開守護老樹行動。

屏東大學總務長李東泰今天表示，這棵雨豆樹已有超過60年樹齡，防汛道路扣除雨豆樹生長空間，原本3公尺寬的路面僅剩2.6公尺寬，當地居民反映經過時常與雨豆樹擦撞，樹受傷、車子也受損。

李東泰說，為保護老樹，也方便民眾通行，屏東大學圍牆退縮最多達7公尺，提供256平方公尺的校地，新闢5公尺寬的道路，周邊也將綠美化。

王芬里指出，學校把圍牆內縮，防汛道路與自然融合，這是件非常美好的事情，大家也因此上了一堂與自然共好、共存的課程。