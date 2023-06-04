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統一獅化身庇護神隊友 助高雄長庚推「端午節養生粽」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
職棒統一獅隊投手陳韻文、捕手陳重羽與野手李丞齡3人來到高雄長庚醫院，攜手做公益推出「端午節養生粽」。圖／高雄長庚醫院提供
職棒統一獅隊投手陳韻文、捕手陳重羽與野手李丞齡3人來到高雄長庚醫院，攜手做公益推出「端午節養生粽」。圖／高雄長庚醫院提供

端午佳節將近，高雄長庚醫院附設「湖畔咖啡屋」庇護工場日前推出「端午節養生粽」，特邀職棒統一獅隊投手陳韻文、捕手陳重羽與野手李丞齡，共襄盛舉，邀請民眾送禮做公益，健康過端午。

甫打破中華職棒歷史救援紀錄的統一獅「守護神」陳韻文，以及陳重羽、李丞齡，日前到高雄長庚擔任「庇護神隊友」，攜手與庇護員工合作完成養生粽禮盒，與民眾玩起棒球九宮格互動遊戲。

據悉，15年前，高雄長庚醫院就提供湖畔咖啡屋庇護工場，讓身心障礙員工職業重建。高雄長庚副院長龔嘉德指出，統一獅球團也與長庚運動醫學團隊長期合作，特別鼓勵身心障礙者穩定就業，在疫情解封後，度過充滿愛心與健康的端午節。

高雄長庚醫院老年及復健社區精神科主任黃毓琦指出，今年端午節14名庇護身心障礙員工跟營養師合作，推出全新研發的養生粽，包含五榖健康粽、蕎麥健康粽及藜麥健康素粽三款添加五穀、蕎麥及藜麥提高粽子的纖維含量，可降低糯米造成的腸胃不適感，多穀物配方富含多種維生素及抗氧化元素。

「最近在學包粽子」，湖畔咖啡屋工作人員小雨表示，她是思覺失調症患者，情緒起伏大導致工作職場上屢屢受挫，直到七年前，在湖畔咖啡屋老師的細心指導下，學會烹調鍋燒意麵。小雨說，最開心看到客人把她煮的麵吃光光。

咖啡屋的培訓改善小雨職場表現，也讓她變得開朗，精神部李昱部長指出，精神障礙者只要規律與精神科醫師合作，接受藥物治療，並且透過職能師治療及職業重建服務，也可以自力更生，成為各行各業的職人。歡迎民眾多捧場身心障礙朋友製作的端午養生粽，送禮更送滿滿的愛心。

職棒統一獅隊投手陳韻文、捕手陳重羽與野手李丞齡3人來到高雄長庚醫院，攜手做公益推出「端午節養生粽」。圖／高雄長庚醫院提供
職棒統一獅隊投手陳韻文、捕手陳重羽與野手李丞齡3人來到高雄長庚醫院，攜手做公益推出「端午節養生粽」。圖／高雄長庚醫院提供
職棒統一獅隊投手陳韻文、捕手陳重羽與野手李丞齡3人與高雄長庚身心障礙員一同包肉粽。圖／高雄長庚醫院提供
職棒統一獅隊投手陳韻文、捕手陳重羽與野手李丞齡3人與高雄長庚身心障礙員一同包肉粽。圖／高雄長庚醫院提供

長庚 咖啡 端午節

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