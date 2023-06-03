澎湖七美「雙心石滬」受損 澎文化局進行修復

澎湖七美著名「雙心石滬」，不堪強風大浪襲擊，導致滬腳受損倒塌。澎湖縣政府文化局委請謝銘受等10位石滬老師傅，今天起配合退潮之際進行重砌，最快可望在8日完成。

澎湖七美鄉著名的雙心石滬是遊客必至觀光景點，今年3月間，位在爪子尾部份的滬腳，因不堪東北季風及大浪襲擊，導致堆砌石滬牆有長達近4公尺塌陷毀損，文化局在接獲七美公所通報報後緊急進行修護，避免受損範圍擴大。

文化局委請石滬修護老師傅謝銘受今天率10位吉貝修護石滬工班前往七美，配合海水退潮之際進行大石、選石，從石滬基礎堆砌起，漲潮就收工，最快可趕在8日修護，讓石滬恢復昔日風貌。

文化局表示，雙心石滬位於七美鄉東湖村頂隙北面海崖下，又稱「頂隙滬」，全滬利用玄武岩及珊瑚礁在潮間帶構築，作為誘捕魚類陷阱，迄今有700多年歷史，是澎湖目前保存最完整和最美麗的石滬之一，縣府在民國95年登錄文化景觀。依文化局資料，石滬散佈在本島和各離島，全縣石滬總數在普查約有600多座，其中白沙吉貝有100多座最多，七美雙心石滬則是最負盛名。