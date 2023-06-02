高雄健身館涉倒閉百餘人受害 消保官提醒先做這事自保

高雄鳳山區五福路唐吉軻德運動會館上月底結束營業，會員想辦退款，業者人去樓空，受害會員超過140人，損失破百萬，已組自救會，控惡性倒閉，高市府消費者服務中心指近期確實接獲多起消費者申訴，將洽消保團體提起團體訴訟，但提醒刷卡付款的會員，先要求發卡機構暫停支付款項，以保障自身權益。

這家健身館位於高雄鳳山五甲地區，會員退款求助無門，健身教練也領不到薪水。有會員在網上表示，業者在高雄經營三家店，都發生類類似情事，並非初犯，疑是「惡性倒閉」。目前鳳山會館無人上班，電話也連繫不上負責人。

高市議員黃捷上周五已接獲部分陳情，昨邀會員，市府消保人員及運發局人員召開會議，尋求解決。黃捷指，超過140位受害者控訴鳳山這家健身房負責人涉嫌惡性倒閉，不但申請退費電話未接、訊息不讀不回，還積欠員工及教練薪資，甚至連房租也好幾個月沒繳納，粗估受害金額超過100萬，且高雄地方法院已貼封條。

黃捷已向經發局了解業者 相關審查與登記，指至6月7日止，業者若未善意處理，將要求消保官協助打團體訴訟。

高市消保官表示，近起接獲陳情後，已請主管機關運動發展局協助處理，並多次發函或致電業者，要求到場說明，但無法聯繫上負責人。行政暨國際處已發文經濟發展局函詢唐吉軻德運動會館負責人登記資料，也將洽請優良消費者保護團體提起團體訴訟，並協同運動發展局爭取團體訴訟相關經費補貼，全力協助處理此案。

消保官也提醒，刷卡付款的民眾，可盡速向刷卡銀行申請爭議款項處理，要求發卡機構暫停支付款項，保障自身權益。