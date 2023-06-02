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高雄推完全街道 學者提三規畫

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

台灣被稱行人地獄，高雄市交通局推動「完全街道」概念，確保車輛與行人有安全通行空間，昨邀請學者與市府跨局處討論，學者建議，高雄要進行道路分級、市區車道瘦身及加強轉向車道與行人設施，如重要路口設左轉專用車道，可降低肇事率三至五成。交通局指出，目前高雄市有64處路口設左轉專用道，今年會參考學者建議再加強改善計畫。

台灣交通事故死亡率高於歐美國家，高雄市去年A1車禍死亡人數175人。陽明交通大學運輸研究中心主任吳昆峯指出，高雄環境已具國際城市樣貌，若能落實橫向整合，如在都市計畫階段針對道路分級，依據快速廊道、城市要道、生活圈道路等概念區分主次要道路，不僅可依據分級規畫不同用路需求，救災時也能判斷哪些道路須先搶通。

吳昆峯說，其實車道並非愈寬敞愈好，過寬的車道可能導致路口出現較多衝突點，車行速率也較快，也會排擠弱勢用路人的使用空間，一般市區道路車道寬度3公尺就夠用，若過寬的車道縮減可將剩餘空間用來改善行人通行或停車空間，能把車輛與弱勢用路人分開才是重點。

吳也提及，日本原則上各路口皆設右轉（台灣為左轉）車道，除非車流每小時未滿200輛，且轉向比小於20％。以台灣而言，路口轉向需求高，路口事故占全部事故6成多，一半以上事故與轉向車流有關，若設「完全偏心」轉彎車道可減少20％至55％事故，奇數車道設計尤佳。

交通局長張淑娟回應，完全街道的概念可同時滿足行人、騎士、駕駛、公共運輸及物流配送等用路需求的安全道路設計，車道瘦身已啟動，左轉專用道也完成64處，另與工務局建立溝通管道，利用開闢道路及重新刨鋪同步規畫左轉專用道，可減少相關成本，持續聽取專家學者及民間社團建議。

車道 高雄市

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