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澎湖6月多場音樂活動登場 邀民眾同歡

中央社／ 澎湖縣29日電

澎湖國際海上花火節如火如荼舉行，6月還有「2023澎湖海音嘉年華」與「聽爵響宴－南洋風情Jazz音樂會」等活動，邀歌手陳昇、彭佳慧等與DonSir爵士樂團，輪番登台演出。

澎湖新成立的樂心流行音樂觀光產業有限公司負責人張貿盛今天表示，「2023澎湖海音嘉年華」活動是澎湖近來最盛大的戶外演唱會，6月1日至30日在媽祖文化園區登場，邀請陳昇、黃子佼、鄭進一、彭佳慧等多名歌手與樂隊輪流登台演唱，現場還有美食，邀民眾一起以最嗨、最美的聲音唱向海洋。

張貿盛表示，「2023澎湖海音嘉年華」活動，除1日當天免費入場外，其餘場次採售票型音樂嘉年華會，分為「DJ網紅金曲之夜」和「巨星之夜」，採網路購票分別為599元和1300元，進場時間每天下午5時到晚上10時，位於媽祖觀光文化園區。

除了「2023澎湖海音嘉年華」活動外，澎湖水族館繼去年推出「夏的四重奏」邀請Bow Quartet來館演出，獲得好評後，今年6月4日重磅邀約DonSir爵士樂團在館內舉辦音樂會，將融合南洋風情的爵士樂曲，為仲夏日的水族館帶來讓遊客Chill一夏的聽爵饗宴，同時搭配「與魚兒共眠夜宿」與「一日大洋池潛水體驗」等活動，讓民眾感受完全不一樣的旅程。

澎湖 媽祖 音樂會

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