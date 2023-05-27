侯韓會破局 謝龍介：郭韓侯未來勢必會同框
國民黨總統候選人侯友宜今天南下高雄黨部為立委候選人輔選，原本眾人期待韓國瑜、侯友宜有機會同框為韓昔日子弟兵曹桓榮在岡山選舉造勢，怎料，韓國瑜因人在國外，行程臨時喊卡！韓好友謝龍介代打表示，韓侯一直都保持聯絡。
韓國瑜的高雄市府團隊民政局長曹桓榮今天在岡山區盛大舉行立委選舉造勢，原本預定要前來輔選的韓國瑜，因國外僑胞演講行程延誤，兩天前臨時喊卡，不過，侯友宜今天南下高雄，要為立委候選人進行輔選行程，正好形成王不見王的局面，不免讓人臆測，韓心結未解。
「他跟我之間的關係，無庸置疑！」曹桓榮指出，韓國瑜日前即告知他今天無法到場站台，曹表示，無論是韓國瑜、侯友宜、郭台銘等，甚至不只是國民黨，在野力量都需要進行整合凝聚，才能翻轉目前的政治局勢。
此外，謝龍介今天提前來到曹桓榮的選舉造勢現場助陣，面對媒體追問韓侯不同框，謝表示，韓侯在黨部徵召前後都有緊密聯繫，之後會盡快安排會面時間，為了整合藍營支持者，郭韓侯未來勢必會同框。
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