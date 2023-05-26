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選罷法「排黑」通過 陳其邁：尊重國會
前總統陳水扁昨深夜為了日前入獄的陳致中，雖臉書寫下「死諫參政權」怒批民進黨團總召柯建銘，朝野立委今天仍三讀通過選罷法「黑金」、「槍」、「毒」被判有罪確定者不得參選。對此，高雄市長陳其邁下午表示，尊重國會。
立法院昨天針對選罷法修正草案協商，其中因「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」條文被指稱「陳致中條款」爭議大，恐有違憲及違反比例原則，當天朝野未達共識，延至今天以贊成56人、反對30人、棄權3人，表決通過修正案。
哀莫大於心死的陳水扁昨晚在臉書上寫下，看到老柯為了執行賴清德參選總統的政治需要，竟然罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍決定開民主倒車，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，而他昨晚在凱達格蘭基金會18週年晚會，就是人生最後一次的感恩告別！
今天高雄市長陳其邁下午視察觀音湖時，有媒體提到陳水扁對立院表決選罷法排黑條款有極大反彈，請陳其邁表達看法，陳僅簡單回應，這是國會保留的原則，由國會來做決定，隨即轉身接續視察行程。
民代操守若以高標準檢視，據台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會在去年架設的2022全國議員候選人犯罪前科大追擊，包含日前解職的陳致中在內，現任高雄市議員就有12人，分別因各類刑案、選舉舞弊、貪汙上榜，但半數以上多因詐領助理費遭起訴或判決確定。
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