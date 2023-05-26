快訊

PLG／「野獸」40歲一樣猛！林志傑轟29分橫掃領航猿 勇士連3年闖冠軍賽

好消息！行政院核定警察勤務加給「調升15%」 7月起實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選罷法「排黑」通過 陳其邁：尊重國會

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
立法院會昨天處理選罷法修法新增「排黑條款」，其中第26條備受爭議的犯洗防法判決確定者、判十年以上刑度尚未定讞者不得參選，經院會表決，贊成56人、反對30人、棄權3人，通過行政院版本。記者蘇健忠／攝影
立法院會昨天處理選罷法修法新增「排黑條款」，其中第26條備受爭議的犯洗防法判決確定者、判十年以上刑度尚未定讞者不得參選，經院會表決，贊成56人、反對30人、棄權3人，通過行政院版本。記者蘇健忠／攝影

前總統陳水扁昨深夜為了日前入獄的陳致中，雖臉書寫下「死諫參政權」怒批民進黨團總召柯建銘，朝野立委今天仍三讀通過選罷法「黑金」、「槍」、「毒」被判有罪確定者不得參選。對此，高雄市長陳其邁下午表示，尊重國會。

立法院昨天針對選罷法修正草案協商，其中因「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」條文被指稱「陳致中條款」爭議大，恐有違憲及違反比例原則，當天朝野未達共識，延至今天以贊成56人、反對30人、棄權3人，表決通過修正案。

哀莫大於心死的陳水扁昨晚在臉書上寫下，看到老柯為了執行賴清德參選總統的政治需要，竟然罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍決定開民主倒車，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，而他昨晚在凱達格蘭基金會18週年晚會，就是人生最後一次的感恩告別！

今天高雄市長陳其邁下午視察觀音湖時，有媒體提到陳水扁對立院表決選罷法排黑條款有極大反彈，請陳其邁表達看法，陳僅簡單回應，這是國會保留的原則，由國會來做決定，隨即轉身接續視察行程。

民代操守若以高標準檢視，據台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會在去年架設的2022全國議員候選人犯罪前科大追擊，包含日前解職的陳致中在內，現任高雄市議員就有12人，分別因各類刑案、選舉舞弊、貪汙上榜，但半數以上多因詐領助理費遭起訴或判決確定。

陳致中 選罷法

延伸閱讀

獨／排黑條款表決陳水扁槓上賴清德 獄方透露陳致中近況

陳水扁批為選舉違憲修法 柯建銘：理解心情怪他也接受

選罷法排黑條款今拚三讀 陳水扁揚言「死諫」表達訴求

陳水扁出席凱校募款餐會 只談畫作義賣不談政治

相關新聞

顧小孩疼老人！屏東市提高重陽禮金、放寬生育津貼要件

屏東市公所於市民代表會第1次定期會提案，經審議通過「屏東市生育獎勵金補助條件放寬」、「屏東市75歲以上長者重陽禮金加碼」...

選罷法「排黑」通過 陳其邁：尊重國會

前總統陳水扁昨深夜為了日前入獄的陳致中，雖臉書寫下「死諫參政權」怒批民進黨團總召柯建銘，朝野立委今天仍三讀通過選罷法「黑...

郭台銘27日高雄行？ 黃復興系統澄清絕無此事

鴻海集團創辦人郭台銘爭取總統提名失利，原本傳出明天（27日）會來高雄果貿參加一場黃復興系統安排的感恩會活動。對此黃國雄黨...

高雄林皇宮遭爆料環境髒亂又欠薪 市府稽查不符衛生標準

高雄知名婚宴會館「THE林皇宮」，近日傳出拖欠員工薪資，還有員工向媒體爆料餐廳餐廳的環境髒亂，有蟑螂老鼠橫行。高雄市衛生...

高雄觀音湖滯洪池下月完工 綠廊道復育螢火蟲生態環境

高雄市政府花費4千萬改造觀音湖為兼具滯洪調節功能的設施，預計下月工程完工，滯洪量56萬噸，可減輕獅龍溪至少12%洪峰流量...

飛龍瀑布環境險峻 屏縣府：加強告示提醒環境風險

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團，20日溪降僅5人生還，屏東縣府昨召開會議，請相關單位在飛龍瀑布群出入路徑等區域加強設置...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦