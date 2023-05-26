一晚狂抓74隻綠鬣蜥 居民戲稱高雄變「恐龍世界」

綠鬣蜥氾濫，高雄去年下半年度移除數量多達3358 隻。近日大寮鄉親通報大寮幼兒園附近有綠鬣蜥出沒，農業局委外人員前往捕抓無果，卻另在會結地區卻抓到74隻，當地居民大呼恐怖，認為高雄已變成「恐龍世界」。

屬於外來種的綠鬣蜥數量眾多，高雄一年約可捕抓5千隻，多位議員都曾在高市議會關心處理問題。林園、大寮區議員邱于軒近日接獲居民通報，大寮幼兒園附近有看見大隻綠鬣蜥在樹上攀爬，通報農業局派遣捕抓團隊前往處理，不料民眾通報的地點沒發現，捕抓團隊卻在會結地區發現蹤跡，一口氣捕抓超過70隻。

「一次70幾隻真的很扯！」邱于軒說，綠鬣蜥會在屋頂跑來跑去，甚至進入住家，別說小朋友害怕，大人也會怕，不過以前通報通常都是抓一兩隻，沒想到這次竟然一口氣抓了70隻很多，令人意外。

不少網友分享遇見綠鬣蜥的經驗，有人是騎車在路上差點撞上，有人目擊牠從大排水溝爬上來四處趴趴走，不少人感嘆「綠鬣蜥永遠抓不完」，鳳山等地常看見，現在連大寮都淪陷了。

農業局表示，24日居民通報上寮公園附近有綠鬣蜥出沒，不過專業團隊去時沒發現，改往附近其他熱點巡查，當天晚上在會結地區抓到74隻，目前高市有兩個團隊在執行清除工作，只要民眾通報1999就會立即出動清除。