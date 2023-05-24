影／台中大甲媽今下屏東Long Stay 作客東隆宮至10月底

台中大甲鎮瀾宮定明年底舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，執事人員向大甲媽擲杯請示，獲指示建醮用王船，由屏東東港東隆宮王船組承造，龍骨完工後，大甲媽和溫府王爺今天在屏東新園鄉鹽埔船廠舉行王船立（舟參）儀式上喜見相，鎮瀾宮董事長顏清標和東隆宮董事長潘慶士等人出席，大甲媽也作客東隆宮直到10月底完工，回程將在屏東展開3天的遶境祈福，也開啟台灣道教科儀交流新篇章。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，大甲鎮瀾宮40多年前舉辦過安五朝清醮大典，當時委由高雄保安宮承造王船，明年底舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，規模更盛大，建醮用王船經擲杯請示，指示由東港東隆宮王船組承造，全程依東港迎王平安祭典建造王船儀式進行，預定10月底完工，將有千名信眾南下迎王船，開光點睛儀式後在屏東展開3天遶境祈福，再走省道運回，造船期間，大甲媽作客東港「監船」。

東隆宮董事長潘慶士說，東隆宮和鎮瀾宮平時就有交流互訪，這次大甲媽指定由東港東隆宮王船組造船師傅來承造建醮用王船，除了對東港造船師傅工藝的肯定外，也讓雙方在祭典文化上的交流變得更加活潑生動，創造另一層次隆重莊嚴的道教科儀話題，今天大甲媽與東港王爺公在舟參儀式上喜相見的那一刻，東港人是歡喜的， 當王船(舟參)於祂們面前立起時，也創下台灣道教文化史的新篇章。