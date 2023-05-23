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高雄教育節「學市集」登場 鼓勵學生技職早鳥做自己

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局和高雄科技大學創創中心，在科工館舉辦「教育節－學市集．用無止境－技職早鳥做自己」活動。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局和高雄科技大學創創中心，在科工館舉辦「教育節－學市集．用無止境－技職早鳥做自己」活動。記者徐如宜／攝影

高雄市教育局和高雄科技大學創創中心，今天在科工館舉辦「教育節－學市集．用無止境－技職早鳥做自己」活動，由5所科大、14所職業學校設攤，提供上千名技高學生、國中生了解技職群科。

教育部技職司長楊玉惠、高雄市政府顧問陳佩汝、教育局專委劉靜文、高科大副校長謝淑玲與各高國中校長參與，現場設攤陳列各校相關推動技職教育成果，三民家商現場烘烤披薩、大榮高中推出火箭與坦克造型新電動科技、中正高工學生現場砌磚等，也讓現場參與國中生體驗闖關。

劉靜文表示，高雄市關注技職教育的發展，致力於向下銜接職業試探，高雄市在國中設有不同類群的職探中心，就是希望讓國中生了解職業與技術型高中的群科的對接關聯。這次「學市集」的概念就是這樣應運而生，感謝高科大資源挹注，導入業界的資源，共同落實技職教育向下扎根。

高科大副校長謝淑玲說，高科大作為技職教育的領航者，致力於擴展與深化跨階段與跨產業界的合作，這次除了各技術型高中的攤位展示外，還特別創設的六大主題體驗區，讓參加的國中生能夠體驗現在最新的職場環境與需求。

現場另外一個亮點是「真人圖書館—技職學長姊點點名」，打破演講單向型態，現身說法溝通零距離。科技農業達人王駿堯是鮮蔬農場負責人，打造高雄首座智慧水耕環控溫室，夏天平地也能生產萵苣甘藍。資訊安全達人高敏睿是DEVCORE資安公司專家，第一屆技能競賽網路安全的國家選手，獲得世界銀牌後，從事超帥的白帽駭客Hacker工作，找漏洞、阻擋黑帽駭客入侵。

國中生好奇發問：學這個能夠賺到錢嗎？這個工作會不會很辛苦？我要怎麼知道我對這個有興趣？現場技職達人也一一給予學生們有關技職生涯與未來規畫的意見。

楊玉惠表示，這是一場產官學共同合作技職教育的活動典範，落實教育部技職教育往下扎根的藍圖，期待技職教育開花結果。

「高雄市教育節－學市集」在科工館舉行，中正高工學生現場示範砌磚並邀國中生體驗。記者徐如宜／攝影
「高雄市教育節－學市集」在科工館舉行，中正高工學生現場示範砌磚並邀國中生體驗。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局和高雄科技大學創創中心，在科工館舉辦「教育節－學市集．用無止境－技職早鳥做自己」活動。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局和高雄科技大學創創中心，在科工館舉辦「教育節－學市集．用無止境－技職早鳥做自己」活動。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局和高雄科技大學創創中心，在科工館舉辦「教育節－學市集．用無止境－技職早鳥做自己」活動。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局和高雄科技大學創創中心，在科工館舉辦「教育節－學市集．用無止境－技職早鳥做自己」活動。記者徐如宜／攝影
「高雄市教育節－學市集」在科工館舉行，中華藝校設攤讓學生了解技職群科。記者徐如宜／攝影
「高雄市教育節－學市集」在科工館舉行，中華藝校設攤讓學生了解技職群科。記者徐如宜／攝影
「高雄市教育節－學市集」在科工館舉行，雄工設攤讓學生了解技職群科。記者徐如宜／攝影
「高雄市教育節－學市集」在科工館舉行，雄工設攤讓學生了解技職群科。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局和高雄科技大學創創中心，在科工館舉辦「教育節－學市集．用無止境－技職早鳥做自己」活動。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局和高雄科技大學創創中心，在科工館舉辦「教育節－學市集．用無止境－技職早鳥做自己」活動。記者徐如宜／攝影
「高雄市教育節－學市集」在科工館舉行，三民家商設攤讓學生了解技職群科。記者徐如宜／攝影
「高雄市教育節－學市集」在科工館舉行，三民家商設攤讓學生了解技職群科。記者徐如宜／攝影

國中生 高雄市 教育局

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