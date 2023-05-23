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高雄這「里」人數8千激增2萬 民代要求應增建活動中心

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高市府水利局科長龔清志說明工程進度。記者古和純／攝影
高市府水利局科長龔清志說明工程進度。記者古和純／攝影

高雄仁武八卦里人口，六年來，從8千餘人激增至2萬多人，光一個里投票數，就能產出一名市議員，然因整治草潭埤需求，高市水利局拆除轄內兩間活動中心，花2.48億建滯洪池及多功能活動中心，今高雄副市長林欽榮視察工程，立委林岱樺代當地里長向林建言，預定建造的多功能活動中心太小，林回應「先求有再求好!」將再研議需求。

高雄市長年因愛河上游水患，造成仁武部分地區淹水窘境，高市水利局指出，市府耗資2億整治草潭埤南北兩地滯洪池，下月底即將完工，將可望降低淹水機率。不過，當年市府與在地協調整建滯洪池工程，拆除該區兩棟活動中心，讓人口數急速擴增的八卦里，更顯缺乏室內公共遊憩空間。

今天副市長林欽榮前往仁武區草潭埤多功能活動中心工程進度視察，2億元建造的滯洪池將在下月底完工，至於，多活動中心則將在明年底完工。水利局說明，這棟草潭埤多功能活動中心外觀採用耐候塗料及環保再生塑木，提供半戶外休憩空間及大面積開窗，保持室內通風與室內亮度，而屋頂光電板，響應永續綠能政策，具環教意義，亦可強化隔熱，節省空調耗能。

「原高雄縣多是辦桌文化!」立委林岱樺表示，正是因為街坊上少有飯店、餐廳，沒有可容納多人聚會的室內空間，不過近年仁武區因鄰近左營、三民兩區，有不少小資族從市區移居買房，人口數持續飆漲，立委林岱樺指出，市府拆兩棟卻僅蓋回一棟，而且僅是容納3百人不到的多功能活動中心，無法滿足在地居民多元互動交流的需求。

高雄市議員江瑞鴻也表示，「市府應再找更大土地空間，蓋多功能活動中心。」不僅八卦里，其他周邊里民也能共同使用，可做為仁武區多功能活動中心，緩解在地因人口急速激增，需更大室內空間辦理聚會互動的基本需求。

對此，林欽榮回應，「先求有再求好。」目前原預定明年完工的多功能活動中心經費僅4800萬，不僅經費仍需再行籌措，在地土地寸土寸金，都市計畫也須研擬適當區域重新討論。

仁武區草潭埤多功能活動中心模擬圖。圖／高市府水利局提供
仁武區草潭埤多功能活動中心模擬圖。圖／高市府水利局提供
八卦里長謝秋江提出里民需求。記者古和純／攝影
八卦里長謝秋江提出里民需求。記者古和純／攝影
高雄市副市長林欽榮視察仁武區草潭埤多功能活動中心工程進度。記者古和純／攝影
高雄市副市長林欽榮視察仁武區草潭埤多功能活動中心工程進度。記者古和純／攝影
立委林岱樺向高雄市副市長林欽榮說明在地民眾需要更大的室內活動空間。記者古和純／攝影
立委林岱樺向高雄市副市長林欽榮說明在地民眾需要更大的室內活動空間。記者古和純／攝影
高雄市議員江瑞鴻表達在地民眾需要更大的室內空間辦理交誼活動。記者古和純／攝影
高雄市議員江瑞鴻表達在地民眾需要更大的室內空間辦理交誼活動。記者古和純／攝影
立委林岱樺向高雄市副市長林欽榮說明在地民眾需要更大的室內活動空間。記者古和純／攝影
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滯洪池 林欽榮 水利局

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