高雄這「里」人數8千激增2萬 民代要求應增建活動中心

高雄仁武八卦里人口，六年來，從8千餘人激增至2萬多人，光一個里投票數，就能產出一名市議員，然因整治草潭埤需求，高市水利局拆除轄內兩間活動中心，花2.48億建滯洪池及多功能活動中心，今高雄副市長林欽榮視察工程，立委林岱樺代當地里長向林建言，預定建造的多功能活動中心太小，林回應「先求有再求好!」將再研議需求。

高雄市長年因愛河上游水患，造成仁武部分地區淹水窘境，高市水利局指出，市府耗資2億整治草潭埤南北兩地滯洪池，下月底即將完工，將可望降低淹水機率。不過，當年市府與在地協調整建滯洪池工程，拆除該區兩棟活動中心，讓人口數急速擴增的八卦里，更顯缺乏室內公共遊憩空間。

今天副市長林欽榮前往仁武區草潭埤多功能活動中心工程進度視察，2億元建造的滯洪池將在下月底完工，至於，多活動中心則將在明年底完工。水利局說明，這棟草潭埤多功能活動中心外觀採用耐候塗料及環保再生塑木，提供半戶外休憩空間及大面積開窗，保持室內通風與室內亮度，而屋頂光電板，響應永續綠能政策，具環教意義，亦可強化隔熱，節省空調耗能。

「原高雄縣多是辦桌文化!」立委林岱樺表示，正是因為街坊上少有飯店、餐廳，沒有可容納多人聚會的室內空間，不過近年仁武區因鄰近左營、三民兩區，有不少小資族從市區移居買房，人口數持續飆漲，立委林岱樺指出，市府拆兩棟卻僅蓋回一棟，而且僅是容納3百人不到的多功能活動中心，無法滿足在地居民多元互動交流的需求。

高雄市議員江瑞鴻也表示，「市府應再找更大土地空間，蓋多功能活動中心。」不僅八卦里，其他周邊里民也能共同使用，可做為仁武區多功能活動中心，緩解在地因人口急速激增，需更大室內空間辦理聚會互動的基本需求。