快訊

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名人效應發酵！ 年後再有5戶與周子瑜豪宅當鄰居

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
周子瑜高雄豪宅內，罕見規畫美術館。記者王昭月／攝影
周子瑜高雄豪宅內，罕見規畫美術館。記者王昭月／攝影

南韓人氣女團TWICE成員周子瑜今年農曆春節回台在高雄農16特區置產，吸引購屋客「當鄰居」，雄崗建設業務經理林濰證實，受子瑜名人效應助攻，近4個月來成交5 戶，購屋人從事傳業、科技與醫美等業，成交單價落在45至63萬間。

據實價登錄揭露，周子瑜買下「雄崗信義美術館」30樓的家，約184.03坪，含3個地下3樓車位，總價為1億733萬元，每坪成交價約63.2萬元，在當地是次高豪宅。也是繼「國硯」、「京城天贊」、「高雄HH」、「御皇苑」之後，第5個單坪登上6字頭的個案。

這批房宅正對運動公園，採中鋼構SRC耐震結構與中空樓板設計，建成地上33樓超高雙塔建築，外觀採Art Deco新古典建築風格，坐北朝南，三採光，附有宴會廳、交誼廳、鐵板燒、閱覽室、棋藝室、健身韻律教室、廚藝教室、SPA室、泳池及美術館。

林濰說，周子瑜購屋消息傳出後，每周約來5-6組客人，部分購屋客透露是子瑜粉絲，近4個月來共成交5戶。高雄市不動產仲介公會理事郭銘揮表示，由於政治、娛樂中心多在北部，過去南部房市少見名人效應發酵，前總統陳水扁當年入住皇苑建設人文首璽時曾有一波名人效應，再來就屬周子瑜。

周子瑜名人效應發威，年後有5戶購屋客搬來當鄰居。記者王昭月／攝影
周子瑜名人效應發威，年後有5戶購屋客搬來當鄰居。記者王昭月／攝影
周子瑜選購的高雄豪宅正對運動公園，是地上33樓超高雙塔建築，外觀採Art Deco新古典建築風格。記者王昭月／攝影
周子瑜選購的高雄豪宅正對運動公園，是地上33樓超高雙塔建築，外觀採Art Deco新古典建築風格。記者王昭月／攝影

美術館 教室 建築

延伸閱讀

王思佳月燒23萬租億級豪宅　遭爆「刁難房東帶看房」！房仲有新解

im.B詐騙大本營是陳歐珀服務處 黃國昌嗆還要繼續裝不熟

「G奶周子瑜」祈錦鈅官宣認愛　男友身分曝光親揭懷孕進度

今年最貴豪宅！法人4.6億「無貸款」入手松濤苑

相關新聞

水情有翻轉跡象！本周四水利署將討論 高市府：盼很快調回黃燈

高雄水情進入減壓供水橙燈近2個月，高雄山區近期有雨，今天高屏溪川流量達29.6CMS，水情有翻轉跡象。高雄甲仙攔河堰從5月19至21日，也從旗山溪引水至南化水庫共326萬噸，助台南紓解水荒。專家評估，高雄6月用水不成問題，如果梅雨情況維持樂觀，高雄水情燈號可望很快調回黃燈。

注意！鳳山、大寮、大樹約3萬6千戶 25日停水逾10小時

台水公司七區處辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗，將於25日上午9時至晚上11時停水，停水區域包括高雄鳳山、大寮、大樹等...

牡丹社事件149周年 屏縣打造走讀故事館預計年底完工

屏東縣政府今在牡丹社事件紀念公園旁舉行，石門古戰場故事館暨旅遊資訊站動土典禮，故事館結合遊客中心與戶外展演空間多功能場域...

屏東3D鐵人體驗！陸海空一次挑戰 感受屏東美景

屏東3D鐵人體驗嘉年華5月27、28日在恆春航空站登場，今年整合縣內陸海空3D體驗項目，規畫2天1夜鐵人體驗遊程，包含自...

高雄玉荷包甜美上市！美女帥哥直播爆單1小時銷售破千盒

高雄玉荷包荔枝甜美上市，市府農業局把握「鮮」機，於四大實體通路舖貨上架，邀請市府發言人周璟瑜及知名電商平台「瘋狂賣客」直...

農牧地長豪宅立委連環爆 高市府：依法開罰限期改善

民眾黨立委陳琬惠緊盯高雄農牧用地上違法蓋豪宅議題，她追蹤拆除進度，表示日前踢爆的綠營友好人士陳啟昱、李壯展、林鶴堯等人違...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦