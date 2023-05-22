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名人效應發酵！ 年後再有5戶與周子瑜豪宅當鄰居
南韓人氣女團TWICE成員周子瑜今年農曆春節回台在高雄農16特區置產，吸引購屋客「當鄰居」，雄崗建設業務經理林濰證實，受子瑜名人效應助攻，近4個月來成交5 戶，購屋人從事傳業、科技與醫美等業，成交單價落在45至63萬間。
據實價登錄揭露，周子瑜買下「雄崗信義美術館」30樓的家，約184.03坪，含3個地下3樓車位，總價為1億733萬元，每坪成交價約63.2萬元，在當地是次高豪宅。也是繼「國硯」、「京城天贊」、「高雄HH」、「御皇苑」之後，第5個單坪登上6字頭的個案。
這批房宅正對運動公園，採中鋼構SRC耐震結構與中空樓板設計，建成地上33樓超高雙塔建築，外觀採Art Deco新古典建築風格，坐北朝南，三採光，附有宴會廳、交誼廳、鐵板燒、閱覽室、棋藝室、健身韻律教室、廚藝教室、SPA室、泳池及美術館。
林濰說，周子瑜購屋消息傳出後，每周約來5-6組客人，部分購屋客透露是子瑜粉絲，近4個月來共成交5戶。高雄市不動產仲介公會理事郭銘揮表示，由於政治、娛樂中心多在北部，過去南部房市少見名人效應發酵，前總統陳水扁當年入住皇苑建設人文首璽時曾有一波名人效應，再來就屬周子瑜。
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