新埤村復育瀕危植物「雷公屁」 逐臭之夫湧至意外成旅遊亮點

台灣原生種的疣柄魔芋，因梅雨季開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，早年各地都可見，卻因臭的特性被視為嫌惡植物而鏟除，是瀕危植物，屏東縣新埤鄉建功村4年前啟動復育計畫，在屏東林管處支持下，已復育500多棵，最近花季每天吸引「聞臭而來」的學者和遊客，成為社區生態旅遊亮點；復育推手的建功村長孔德成說，更重要的是傳達瀕危植物復育的理念。

「開花時真得很臭！」孔德成說，疣柄魔芋屬於天南星科，在葉柄上有粗糙顏色暗沉的疣狀物，花朵直徑可達30至40公分，也是全台最大花朵，4至5月梅雨季是開花季，花色美麗，因會散發陣陣惡臭味，吸引蒼蠅前來傳授花粉，故又稱「雷公屁」，早年野外常見，因顏色暗沉且在花季飄出臭味，遭人鏟除，在野外罕見，已是瀕危的珍貴稀有物種。

「這麼神奇的植物，不能讓它消失！」他說，小時候在新埤鄉野外常見，近年已罕見，深入了解才知道，人類不斷土地開發、耕作，因平時花朵顏色暗沉，還在春天飄出臭味，多被農民當成野草剷除，因此銷聲匿跡，3年前他和社區理事長謝秋郎啟動復育計畫，在自家檳榔園種植300棵，也與村民在親水公園規畫復育區種植200多棵，新埤數位機會中心同時透過數位應用記錄復育和生長過程，誰由網路力量喚起大眾重視。

新埤鄉建功村復育疣柄魔芋有成，也納入春季社區遊程，串連鄰近社區產業，帶動遊客走讀客庄文化，活絡客庄農村老化現象；孔德成說，在社區努下，今年花季不僅有學者專程來訪，各地來聞臭的遊客團絡繹不絕，有人怕臭帶著口罩，其實，白天因花朵閉合聞不到臭味，傍晚時開花才聞得到，遊客反映，還不至於臭到受不了，目前花季已近尾聲。