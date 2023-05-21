快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新埤村復育瀕危植物「雷公屁」 逐臭之夫湧至意外成旅遊亮點

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣新埤鄉建功村4年前啟動疣柄魔芋復育計畫，已復育500多棵，最近花季每天吸引「聞臭而來」的學者和遊客，成為社區生態旅遊亮點。圖／新埤數位機會中心提供
屏東縣新埤鄉建功村4年前啟動疣柄魔芋復育計畫，已復育500多棵，最近花季每天吸引「聞臭而來」的學者和遊客，成為社區生態旅遊亮點。圖／新埤數位機會中心提供

台灣原生種的疣柄魔芋，因梅雨季開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，早年各地都可見，卻因臭的特性被視為嫌惡植物而鏟除，是瀕危植物，屏東縣新埤鄉建功村4年前啟動復育計畫，在屏東林管處支持下，已復育500多棵，最近花季每天吸引「聞臭而來」的學者和遊客，成為社區生態旅遊亮點；復育推手的建功村長孔德成說，更重要的是傳達瀕危植物復育的理念。

「開花時真得很臭！」孔德成說，疣柄魔芋屬於天南星科，在葉柄上有粗糙顏色暗沉的疣狀物，花朵直徑可達30至40公分，也是全台最大花朵，4至5月梅雨季是開花季，花色美麗，因會散發陣陣惡臭味，吸引蒼蠅前來傳授花粉，故又稱「雷公屁」，早年野外常見，因顏色暗沉且在花季飄出臭味，遭人鏟除，在野外罕見，已是瀕危的珍貴稀有物種。

「這麼神奇的植物，不能讓它消失！」他說，小時候在新埤鄉野外常見，近年已罕見，深入了解才知道，人類不斷土地開發、耕作，因平時花朵顏色暗沉，還在春天飄出臭味，多被農民當成野草剷除，因此銷聲匿跡，3年前他和社區理事長謝秋郎啟動復育計畫，在自家檳榔園種植300棵，也與村民在親水公園規畫復育區種植200多棵，新埤數位機會中心同時透過數位應用記錄復育和生長過程，誰由網路力量喚起大眾重視。

新埤鄉建功村復育疣柄魔芋有成，也納入春季社區遊程，串連鄰近社區產業，帶動遊客走讀客庄文化，活絡客庄農村老化現象；孔德成說，在社區努下，今年花季不僅有學者專程來訪，各地來聞臭的遊客團絡繹不絕，有人怕臭帶著口罩，其實，白天因花朵閉合聞不到臭味，傍晚時開花才聞得到，遊客反映，還不至於臭到受不了，目前花季已近尾聲。

「每種植物在生態系中，都扮演著重要的角色！」孔德成說，雌花散發臭味吸引蠅類幫忙授粉，目的是為提高繁衍機會，雖顛覆一般人花香四溢的印象，但藉此要傳達人和生態和諧共生的理念，教育學生瀕危物種復育的重要，新埤數位機會中心透過網路社群力量，讓外界認識瀕危植物的奇特性，也為社區復育工作發聲，為環境教育盡分心力。

屏東縣新埤鄉建功村4年前啟動疣柄魔芋復育計畫，已復育500多棵，最近花季每天吸引「聞臭而來」的學者和遊客，成為社區生態旅遊亮點。圖／新埤數位機會中心提供
屏東縣新埤鄉建功村4年前啟動疣柄魔芋復育計畫，已復育500多棵，最近花季每天吸引「聞臭而來」的學者和遊客，成為社區生態旅遊亮點。圖／新埤數位機會中心提供
屏東縣新埤鄉建功村4年前啟動疣柄魔芋復育計畫，已復育500多棵，最近花季每天吸引「聞臭而來」的學者和遊客，成為社區生態旅遊亮點。圖／新埤數位機會中心提供
屏東縣新埤鄉建功村4年前啟動疣柄魔芋復育計畫，已復育500多棵，最近花季每天吸引「聞臭而來」的學者和遊客，成為社區生態旅遊亮點。圖／新埤數位機會中心提供
屏東縣新埤鄉建功村4年前啟動疣柄魔芋復育計畫，已復育500多棵，最近花季每天吸引「聞臭而來」的學者和遊客，成為社區生態旅遊亮點。圖／新埤數位機會中心提供
屏東縣新埤鄉建功村4年前啟動疣柄魔芋復育計畫，已復育500多棵，最近花季每天吸引「聞臭而來」的學者和遊客，成為社區生態旅遊亮點。圖／新埤數位機會中心提供

屏東縣 梅雨 口罩

延伸閱讀

沒落的南台南站展現風華 國小學生做到了

搭公車來趟輕旅行 新竹縣推社區教育體驗

響應國際生物多樣性日 鼻頭國小種5千株台灣百合

眼鏡男尾隨住戶搭電梯 竹市關埔地區大樓貼公告籲小心

相關新聞

高雄原民「地表最強媽媽」受表揚 大秀才藝兼具愛心

高雄市政府原住民事務委員會選拔「地表最強Ina模範母親」今年設有五強類別，今天各選出3人表揚，此外還有媽媽達人競賽，原住民地區媽媽們搬...

養生風氣夯 高雄150人齊聚掄刀舞劍論太極

高雄市綜合太極拳協會辦第九屆理事長盃太極拳錦標賽，今天在鳳山新強公園登場，吸引近百名太極拳好手齊聚以武會友，氣氛熱鬧滾滾...

高雄推Fun現港灣雙語導覽 鹽埕解謎遊程玩真人版大富翁

高雄市青年局今天在Pinway駁二8號倉庫，舉辦「Fun現港灣雙語數位導覽」發布會。市長陳其邁、青年局長張以理和來賓，共...

跨性別青春期陷焦慮 高市衛生局：家長關心陪伴增自信

青少年期是一個變動、迷惑、反抗、探索與統整自我的人生重要階段，同時正學習擺脫對原生家庭的依賴，高市府衛生局黃志中局長呼籲...

新埤村復育瀕危植物「雷公屁」 逐臭之夫湧至意外成旅遊亮點

台灣原生種的疣柄魔芋，因梅雨季開花時會散發腐臭味，俗稱「雷公屁」，早年各地都可見，卻因臭的特性被視為嫌惡植物而鏟除，是瀕...

69對金鑽婚 金門表揚

金門縣政府選在昨天520（諧音我愛你）的日子，表揚69對金鑽婚夫妻，白髮蒼蒼的阿公、阿嬤精心打扮後變年輕，縣長陳福海伉儷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦