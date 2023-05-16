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前鎮漁港更新 漁服中心與漁會大樓建物展現新風貌

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
前鎮漁港的漁會大樓中庭停車空間，經過綠美化後展現休憩氛圍。圖／讀者提供
前鎮漁港的漁會大樓中庭停車空間，經過綠美化後展現休憩氛圍。圖／讀者提供

高雄市前鎮漁港的漁民服務中心及漁會大樓建築物，外觀出現斑駁、漏水、設備老舊等問題，中央與高市府合作進行修繕，結合景觀綠美化及周邊道路改善，讓漁民前來洽公時能有安全舒適的環境，目前修繕工程進度已達98%以上，最快本月底就能完工。

海洋局表示，前鎮漁港於57年開港迄今，相關建物或碼頭等設施皆需整體通盤考量進行更新及美化，行政院核定「前鎮漁港建設專案計畫」總經費80.47億元，提升前鎮漁港水產品衛生安全、友善船員休憩空間、改善港區水陸環境、人流及物流交通動線，讓前鎮漁港成為國際級漁港。

核心區內除有興建中的多功能水產品運銷中心外，針對既有漁民服務中心及漁會大樓建築物外觀呈現斑駁、漏水及設備老舊等問題納入修繕，結合景觀綠美化及周邊道路改善，將整體空間串接及縫合，改善港區整體環境，塑造安全舒適的休憩氛圍，呈現核心區域嶄新風貌。

海洋局說，目前建物修繕工程進度已達98%以上，建物外觀全數已完成拆架，嶄新外牆塗料，以及用色活潑金屬格柵透過層次穿插排列創造畫龍點睛效果，讓原本漁會大樓凌亂不堪外牆室外機全數隱蔽收納於格柵後方。

漁民服務中心正面則將原先較為複雜立面，透過簡約有力的出簷呈現出海鳥飛翔的意象，立面垂直金屬格柵安裝後，與漁會大樓互相呼應，同時減少外殼耗能，遮蓋空調主機及管線。

前鎮漁港的漁民服務中心，外牆經拉皮整修後煥然一新。圖／讀者提供
前鎮漁港的漁民服務中心，外牆經拉皮整修後煥然一新。圖／讀者提供
前鎮漁港的漁民服務中心，透過簡約有力的出簷，呈現出海鳥飛翔意象。圖／讀者提供
前鎮漁港的漁民服務中心，透過簡約有力的出簷，呈現出海鳥飛翔意象。圖／讀者提供

漁民 綠美化 漏水

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