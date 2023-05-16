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小港恐停飛大客機 民代憂阻觀光

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄報導

疫後解封民眾瘋出國，高雄小港機場運量迄今僅恢復3成多，議員李柏毅質詢指，接到民航公司空服組員陳情，指6月起該公司在小港機場航班的座機事務長及帶班事務長要降為客艙組員，原因是大飛機轉移到桃園機場，小港機場3年內不會有大飛機起飛。高雄市觀光局長高閔琳表示，會請交通部、立委協助溝通。

李柏毅說，小港機場疫情前有較多A350、A330大型班機起降，對航空公司而言，小飛機能班班客滿較沒壓力，缺點是南部乘客無法搭乘平穩舒適的大飛機。南部運量需要培養，不該犧牲高雄權益，這將阻礙觀光發展。

高閔琳回應，月初偕立院交通委員會到小港機場考察，得知目前小港機場恢復19個航點，有406個航班復航，復航率是疫情前33%。對民航公司內部人力調度、人事升遷及航班問題，會請交通部協助溝通，包括日本熊本、北海道、東京等航線復飛，沖繩、新加坡等航次也在努力中。

立委許智傑表示，他憂心高雄航線復甦進度緩慢，不只影響旅客權益，也衝擊南部航空從業人員升遷機會，會在立院交通委員會要求相關單位，在小港機場加速航線重啟、增加航班、加開大飛機等，吸引更多觀光客到高雄。

航空業者透露，機型調度牽涉市場機制，疫情解封後運量逐步回升中，班機都未達滿機，考量各機場航班恢復狀況，調整機型是不得不的考量。

中華民國全國航空業總工會秘書長潘家洛說，小港機場航班數仍回不到疫情前水準，他當空服員，昔日在高雄每月飛行數可達60、70小時，現在砍半剩30、40小時，每周要派飛台北往歐洲、澳洲，才能補足每月60小時基本飛行時數。

市議員陳麗娜質詢問，小港機場航班量下滑，市府會不會排斥到大陸行銷高雄？高閔琳表示，中國和台灣是特殊國與國關係，港澳客或陸客要經陸委會考量，高雄歡迎每一名國外旅客，兩岸關係敏感，還是要尊重中央態度。

小港機場 航班 疫情

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