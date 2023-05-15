高雄充電樁數量少 議員建議與智慧車格一同建置

高雄市公有停車場的電動車充電樁數量，目前僅170柱，在六都中排名第四，遠落後雙北及台中，高雄市議員黃文志今（15日）在議會質詢，指出高雄市智慧車格最近增加很多，建議未來可與充電樁一同架設。

高雄市交通局長張淑娟表示，目前高雄市的充電停車樁主要設在室內停車場，室外場則尚未建置，未來會配合交通部計畫進行相關規畫，預計今年將完成全市400柱，並依計畫加速推動，2030年將達成全市2千柱充電樁目標。

黃文志表示，智慧車格主要設在軟體科學園區、衛武營及議會周遭，交通局應評估智慧車格數量與分布區域是否平均。

張淑娟答詢，由於智慧停車格屬新技術，目前在澄清湖、衛武營等處採取專區式推動，3年下來已經相當成熟，今年起在北高雄左營、楠梓區有2千格，預計明年完成，至於其他區域，也正委託廠商埋地尺蒐集使用率資料，評估哪些地方適合智慧停車格，未來南區、東區也會比照北區模式，同步設置智慧車格。

黃文志也說，智慧車格上半年逾期繳費率高達22%，比人工開單的5%高出不少，質疑智慧車格宣傳力道不夠，市民不知道停的是智慧車格，導致逾期繳費。

張淑娟答詢，智慧車格因為不開單，很多民眾不知道被收費，這在其他縣市也面臨同樣問題，一開始會夾單，地上也有綠色logo提醒，透過各管道宣導。一開始逾期繳費率比較高，常用之後會慢慢下降，另也鼓勵大家使用第三方支付，目前推廣新加入用戶停車打6折，舊戶打95折，以促銷方式宣導不用列印繳費單繳費。